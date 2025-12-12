ไทยรบเขมรวันที่ 5 ยึดบ้านหนองหญ้าแก้วและช่องอานม้า ทหารพลีชีพอีก 1 ปะทะโดรนทิ้งระเบิดครั้งแรก

กองทัพ เผย สู้รบกัมพูชาวันที่ 5 ยึดบ้านหนองหญ้าแก้วได้แล้ว และช่องอานม้าเนิน 677 ปักธงไทย ปะทะโดรนทิ้งระเบิดครั้งแรก บ้านคลองแผง-หนองจาน อยู่ระหว่างดำเนินกลยุทธ์ ย้ำเปิดด่านรับคนไทยแต่ยังไม่ได้รับการตอบสนองเป็นวันที่ 2 กำลังพลสละชีวิตอีก 1 เจ็บ 10
วันนี้ (12ธ.ค.) ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 สรุปสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา พื้นที่ จ.สระแก้ว ประจำวัน 12 ธันวาคม 2568 เวลา 18.00 น. กกล.บูรพา ปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยในสถานการณ์ความขัดแย้งไทย-กัมพูชา ในปัจจุบัน เป็นวันที่ 5 โดยมีการปฏิบัติที่สำคัญดังนี้
พื้นที่ที่สามารถยึดครองได้แล้ว ได้แก่ พื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง โดยวางกำลังตั้งรับตามแนวอ้างสิทธิ์ ซึ่งฝ่ายกัมพูชาพยายามต่อต้านด้วยการระดมยิงต่อฝ่ายเรา ด้วยอาวุธยิง BM-21, ปืนใหญ่, เครื่องยิงลูกระเบิดอย่างต่อเนื่อง และโดรนทิ้งระเบิด ซึ่งปรากฏเป็นครั้งแรกในพื้นที่
พื้นที่ที่อยู่ระหว่างดำเนินกลยุทธ์ เพื่อยึดพื้นที่ ได้แก่ พื้นที่บ้านคลองแผง อ.ตาพระยา และ พื้นที่บ้านหนองจาน อ.โคกสูง ซึ่งฝ่ายกัมพูชาได้ต่อต้านด้วยการระดมยิงต่อฝ่ายเรา ด้วยอาวุธยิง BM-21, ปืนใหญ่ และเครื่องยิงลูกระเบิดอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเป็นพื้นที่โล่งแจ้ง จึงมีความยากลำบากในการปฏิบัติการ
ทั้งนี้ ฝ่ายเราสามารถทำลายคลังเก็บยุทโธปกรณ์ บริเวณบ้านโจกเจย ด้านตรงข้ามบ้านหนองจานได้
พื้นที่วางกำลังคุ้มครอง และตรึงกำลัง ได้แก่ พื้นที่บ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ และพื้นที่บ้านเขาดิน อ.คลองหาด โดยพื้นที่บ้านคลองลึก บริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก
อ.อรัญประเทศ ฝ่ายไทยได้เตรียมการเปิดด่านเพื่อรับคนไทยจากฝั่งปอยเปต ประเทศกัมพูชากลับประเทศ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรับตัวและคัดกรองตามขั้นตอน โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันอยู่ระหว่างประสานกับฝ่ายกัมพูชา แต่ยังไม่ได้รับการตอบสนองในการปล่อยตัวเป็นวันที่ 2
สำหรับกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยวันนี้ ได้รับรายงานได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติม จำนวน 10 นาย และเสียชีวิต 1 นาย (ร่วมปฏิบัติภารกิจแต่เสียชีวิตจากอาการเจ็บป่วย ณ.รพ.พระมงกุฏเกล้า)
สรุปยอดกำลังพลได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ตั้งแต่ 8 ธ.ค.68 - ปัจจุบัน บาดเจ็บ จำนวน 44 นาย เสียชีวิต 3 นาย สำหรับประชาชนในพื้นที่ชายแดน จ.สระแก้ว ใน 4 อำเภอ ทางจังหวัดสระแก้วร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว 5 พื้นที่ จำนวน 40 ศูนย์ รวม 21,500 คน
กองทัพภาคที่ 1 ขอยืนยันว่าจะยืนหยัดปฏิบัติตามภารกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถ ทั้งนี้ การปฏิบัติการทางทหารจะดำเนินการภายใต้กฎการปะทะและสิทธิในการป้องกันตนเอง
จนกว่าภัยคุกคามในพื้นที่ชายแดน จ.สระแก้ว จะยุติเพื่ออธิปไตยของไทยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ
ทั้งนี้มีรายงานว่า พันเอกริชฌา สุขสุวานนท์ รองโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่า เวลา 1730 น. 12 ธันวาคม 2558 ทหารไทยเข้าดำเนินกลยุทธ์ เข้าเคลียร์พื้นที่ และ สถาปนาพื้นที่ และ ปักธงชาติไทย ยึดที่หมายยอดเนิน 677 ได้ 100%