ไม่มีผิดถูก ! “สติธร” ชี้ “ภูมิใจไทย–ประชาชน” ต่างเล่นเกมของตัวเอง

วันนี้(12 ธ.ค.)ดร.สติธร ธนานิธิโชติ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ความเห็นกรณีการยุบสภา ภายหลังพรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาชนเกิดความขัดแย้งในประเด็นการให้สมาชิกวุฒิสภา (สว.) เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยระบุว่า
การยุบสภาที่เกิดขึ้น เป็นผลจากการที่ทั้งพรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาชนต่างประเมินสถานการณ์ไว้แล้วว่าจะเดินมาถึงจุดนี้ พรรคภูมิใจไทยคำนวณแล้วว่าการยุบสภาจะช่วยต่อยอดกระแสความนิยม โดยเฉพาะกระแสรักชาติ ขณะเดียวกันก็มีความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคล ทำให้การเลือกตั้งรอบนี้มีโอกาสลุ้นขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งได้ ส่วนพรรคประชาชนก็สามารถนำประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญไปใช้เป็นแกนหลักในการหาเสียง โดยชี้ว่าพรรคภูมิใจไทยและ สว. คืออุปสรรคต่อการแก้รัฐธรรมนูญ ถือเป็นประเด็นทางการเมืองที่สามารถนำไปสื่อสารกับประชาชนได้
อย่างไรก็ตาม หากจะกล่าวหาว่ามีการฉีกข้อตกลงหรือ “ตระบัติสัตย์” นั้น ดร.สติธร มองว่าเป็นวาทกรรมที่แฟนคลับทางการเมืองอาจพูดได้ แต่ในมุมของนักการเมืองไม่สามารถกล่าวได้อย่างเต็มปาก เพราะหากพิจารณาตามตัวอักษรของข้อตกลงแล้ว ยังไม่ถึงขั้นนั้น พรรคภูมิใจไทยยังคงเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย และมีความตั้งใจเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพียงแต่ติดเงื่อนไขเรื่องบทบาทของ สว. ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ให้ชัดเจนในข้อตกลง MOA ตั้งแต่ต้น
ดร.สติธร ระบุด้วยว่า ในช่วงที่ทำ MOA พรรคประชาชนต้องการประโยชน์สองต่อคือการเปิดทางเพื่อผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และการยุบสภาเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งใหม่ เลยจำเป็นต้องเลือกจับมือกับพรรคภูมิใจไทย แต่เมื่อสถานการณ์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง เพราะพรรคประชาชนไม่ยอมรับบทบาทของ สว. หากจะให้กลับลำก็จะขัดกับหลักการของพรรค ขณะที่พรรคภูมิใจไทยเองก็อ้างได้ว่าไม่ได้ทำอะไรผิดไปจากเงื่อนไข เนื่องจากในเอกสาร MOA ไม่ได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนเสียงของ สว. ในการเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญไว้
ท้ายที่สุด ดร.สติธร เห็นว่า การยุบสภาเป็นผลลัพธ์ที่ทั้งสองฝ่ายต่างรับรู้ตั้งแต่ต้นว่าจะต้องเกิดขึ้น จากนี้พรรคภูมิใจไทยสามารถนำกระแสความนิยมด้านความรักชาติไปต่อยอดในการเลือกตั้ง ขณะที่พรรคประชาชนก็สามารถสื่อสารกับประชาชนได้ชัดเจนขึ้นว่าอะไรคืออุปสรรคต่อการแก้รัฐธรรมนูญ เป็นสถานการณ์แบบที่ไม่ได้มีใครได้หรือเสียอยู่ฝ่ายเดียว เพียงแต่ฝ่ายแรกมีแนวโน้มจะได้ประโยชน์มากกว่า