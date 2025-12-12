“ธนกร” สวน “จุลพันธ์” ยันยุบสภา กลไกภาครัฐยังเดินต่อได้ เย้ย 2 เดือนคนไทยเห็นชัด รัฐบาลไหนของจริง-ของปลอม

“ธนกร” สวน “จุลพันธ์” แม้ยุบสภาฯ แต่รัฐบาลยังรักษาการ ชี้กลไกภาครัฐยังเดินต่อได้ รัฐบาลบริหารจัดการสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ประชาชนได้ เย้ย 2 เดือนคนไทยเห็นชัด รัฐบาลไหนของจริง-ของปลอม พรรคไหนดีแต่พูดหรือพูดแล้วทำ
นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ระบุว่า สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาขณะนี้ รวมถึงเรื่องน้ำท่วมที่ยังแก้ไขไม่เสร็จ แต่รัฐบาลกลับปัดความรับผิดชอบของตนเอง เลือกที่จะยุบสภาฯ หนีการตรวจสอบ ทิ้งให้ประชาชนเดือดร้อนต่อไปว่า เข้าใจได้ว่าพรรคเพื่อไทยถนัดเรื่องตีกิน พูดอะไรหรือทำอะไรไปมักจะจำพฤติกรรมตัวเองไม่ค่อยได้ เมื่อก่อนก็บอกให้รัฐบาลรีบยุบสภาฯ แต่มาวันนี้พอรัฐบาลยุบสภาฯ จริงๆ กลับพลิกลิ้นกล่าวหาว่ารัฐบาลทิ้งให้ประชาชนเดือดร้อน ยืนยันว่า ทั้งสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา และการแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมนั้น แม้จะยุบสภาฯ แต่รัฐบาลก็ยังรักษาการอยู่ ยังสามารถบริหารจัดการสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนได้ กลไกภาครัฐก็ยังเดินต่อไปได้ ส่วนทหารก็ยังมีอำนาจเต็มดูแลสถานการณ์ชายแดนต่อไป วันนี้ถ้าพรรคเพื่อไทยคิดอะไรไม่ออก ก็อย่าพูดไปเรื่อยเหมือนผีเจาะปากจนประชาชนสับสนจะดีกว่า
ส่วนกรณีที่นายจุลพันธ์ระบุว่า 2 เดือนที่ผ่านมาประเทศไทยและคนไทยไม่ได้อะไรเลย คนที่ได้ทั้งหมดเต็มๆ คือ พรรคภูมิใจไทยที่สะสมกำลัง เสริมความแข็งแกร่งของกลุ่มอนุรักษ์นิยม และโยกย้ายข้าราชการเตรียมไว้สำหรับการเลือกตั้งนั้น นายธนกร กล่าวว่า นายจุลพันธ์อย่าจินตนาการจนเกินไป อย่าคิดว่าพรรคอื่นจะต้องมีนิสัยชอบทำอะไรเหมือนกับพรรคตัวเอง 2 เดือนที่ผ่านมาเชื่อว่าประชาชนรับรู้ได้ถึงความจริงใจของรัฐบาล โดยเฉพาะท่านนายกฯ ที่แก้ปัญหาอย่างเด็ดขาด ให้อำนาจทหารจัดการสถานการณ์อย่างเต็มที่ ที่สำคัญ ผู้นำรัฐบาลไม่เคยคิดใช้วิธีต่อสายเจรจาแบบลับๆ จนประเทศต้องวุ่นวาย ทุกอย่างถูกหยิบมาพูดบนโต๊ะเจรจาอย่างเป็นทางการ ไม่มีซ่อนเร้น หรือนินทาผู้ใต้บังคับบัญชาให้เขาต้องเสียกำลังใจ ขณะที่การแก้ปัญหาน้ำท่วมก็มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องตามขั้นตอน ท่านนายกฯ ได้สั่งการให้วางมาตรการในระยะยาวเพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนแล้ว
"การอ้างว่าคนไทยไม่ได้อะไร ต้องมาเผชิญกับรัฐบาลที่บริหารงานน้ำท่วมล้มเหลว งานชายแดนลุกลามนั้น ผมเชื่อว่าคนไทยแยกแยะออก อันไหนของจริง อันไหนของปลอม พรรคไหนพูดแล้วทำ พรรคไหนดีแต่พูด และรัฐบาลไหนเด็ดขาด รัฐบาลไหนทำผิดจริยธรรมร้ายแรง ของมันเห็นกันชัดๆ อยู่แล้ว" นายธนกร กล่าว