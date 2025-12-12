นายกฯ ชี้ "โสภณ" แสดงความเห็นส่วนตัวเลือกตั้งไม่ได้ บอกรบ.กำหนดไม่ได้ ขอเลิกคิดเรื่องวัดรอยเท้ากัน

"อนุทิน" บอก "โสภณ" แสดงความเห็นส่วนตัวปะทะชายแดนทำเลือกตั้งไม่ได้ ยันรบ. กำหนดวันเลือกตั้งเองไม่ได้หน้าที่กกต.รอเปิดตัว "เอกนิติ-ศุภจี" บอกเลิกคิดวัดรอยเท้ากัน แย้มยังมีแคนดิเดตนายกฯภท.สำรองอีก จ่อเปิดตัว "วราวุธ" ร่วมพรรค 15 ธ.ค.นี้
วันนี้ (12ธ.ค.) เมื่อเวลา 14.30 น. ที่สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าหากยังมีสถานการณ์ปะทะแนวชายแดนไทย-กัมพูชากันอยู่อาจจะทำให้ไม่สามารถเลือกตั้งได้ เหตุการณ์จะยืดเยื้อถึงตอนนั้นหรือไม่ ว่า คนที่จะกำหนดการเลือกตั้งได้หรือไม่ได้คือคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) อย่าไปถามคนเยอะการที่ไปถามนายโสภณ เพราะเขาก็มีพื้นเพอยู่ตรงนั้น นายโสภณอาจจะแสดงความคิดเห็นส่วนตัว แต่ตนคิดว่าถ้าผู้สื่อข่าวเข้าใจในระบบเรื่องการเลือกตั้งกกต. ก็จะเป็นคนกำหนดภายใต้รัฐธรรมนูญที่บัญญัติไว้
เมื่อถามว่า หลายคนมองว่าหากสถานการณ์ยืดเยื้ออาจทำให้รัฐบาลรักษาการอยู่นานขึ้น นายกฯ กล่าวว่า ในการเลือกตั้ง ตนก็ยืนยันว่ารัฐบาลกำหนดวันเลือกตั้งเองไม่ได้ อย่างตนก็ไม่ได้ดูว่ายืดเยื้อหรือไม่ยืดเยื้อ ซึ่งตนก็ต้องกลับไปเตรียมเลือกตั้งในส่วนของพรรคภูมิใจไทย ไปรณรงค์หาเสียงแล้วไปคิดหานโยบาย และไปเชิญบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มานำเสนอให้ประชาชน
เมื่อถามต่อว่านายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกฯและรมว.คลัง และนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ ตอบรับเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยแล้วหรือยัง นายอนุทิน กล่าวว่า ก็คุยๆกันอยู่
เมื่อถามย้ำว่าที่บอกว่าคุยๆกันอยู่จะมีการเคาะเปิดตัวแบบคนอื่นหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เดี๋ยวรอเปิดตัว
เมื่อถามต่อว่า ที่ระบุว่ารอเปิดตัวแสดงว่าตอบรับแล้วใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ยังไม่แสดงอะไรทั้งสิ้น ยังไม่มีการพูดคุยกัน ท่านไม่ใช่นักการเมืองอาชีพ ก็ต้องมีการพิจารณาว่าควรที่จะตัดสินใจอย่างไร ก็เป็นหน้าที่ตนที่จะไปพูดคุยเจรจาให้ท่านตอบรับ แต่อย่างไรก็ตามก็เป็นการตัดสินใจของท่านทั้ง 2 คน อย่างนายเอกนิติ ที่บอกว่าไม่เอา ไม่อยากรับ ซึ่งตนก็บอกว่าตนเป็นคนชวนท่านมา วันนี้ตนเป็นนายกฯ ท่านเป็นรัฐมนตรี เดี๋ยวจะมีใครไปคิดมากว่าจะมีการวัดรอยเท้ากันหรือเปล่า ซึ่งตนก็บอกไปเลยว่าเลิกคิดเรื่องนี้ไปได้เลย เรื่องรับใช้บ้านเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับตน ไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้เลย เวลาไหนที่มีความเหมาะสมทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมด
เมื่อถามย้ำว่ามั่นใจว่าทั้งสองท่านจะตอบรับใช่หรือไม่นายอนุทิน กล่าวว่า แหม ถ้าตนมั่นใจก็คงไม่ต้องไปพูดอะไรเยอะแยะขนาดนี้
เมื่อถามอีกว่า นางศุภจีมีข้อกังวลอะไรหรือไม่นายอนุทิน กล่าวว่า มีแค่ตนคนเดียวที่ไม่กังวล เพราะเป็นหัวหน้าพรรคมาก่อน
เมื่อถามต่อว่ามีสำรองหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า มี คิดไปเรื่อยๆ เพราะยังมีเวลาจนกว่ากกต. จะกำหนดวันสมัครรับเลือกตั้ง
เมื่อถามถึงกรณีที่พรรคเพื่อไทยออกแถลงการณ์ ว่าการยุบสภาครั้งนี้เป็นการหนีการตรวจสอบ นายกฯกล่าวย้อนว่า ทำไมหนีการตรวจสอบ ยังไม่มีใครยื่นมติไม่ไว้วางใจ
เมื่อถามต่อว่าการที่พรรคประชาชน(ปชน.)เตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ แต่พรรคภูมิใจไทยชิงยุบสภาก่อน นายกฯ กล่าวว่า ตนพูดไปเมื่อเช้าแล้ว สื่อมวลชนคงไม่ได้มาฟัง พรรคประชาชนเป็นคนบอกให้ตนยุบสภาต่างหาก ต้องเสนอข่าวให้ถูกต้องไม่มีใครยื่นมติไม่ไว้วางใจ คนที่บอกให้ตนมาเป็นนายกฯและเมื่อวันที่ 11 ธ.ค. ที่ผ่านมาอภิปรายว่าอย่างนี้ยุบสภาไปดีกว่า ตนก็ทำตาม ซึ่งเรื่องการยุบสภาเป็นเรื่องของนายกฯ
เมื่อถามอีกว่า แต่มีความพยายามยัดเยียดว่าเรายุบสภาหนีจะมีการชี้แจงอย่างไร นายกฯ กล่าวว่า สื่อก็บอกว่าเป็นความพยายามยัดเยียด ตนก็บอกว่าตนไม่ได้หนี ก็อยู่ตรงนี้ไม่ได้หนีไปไหน เมื่อวันที่ 10 ธ.ค.ที่ผ่านมา ก็มีข่าวลงว่านายอนุทินเดินว่อนสภาฯ เพราะตนไม่ได้เจอกับคนในสภาเกือบ 2 เดือนก็เดินเข้าไปทักทายพรรคพวกในสภา ไม่ได้หนีตรงไหนเลย ก็ยังบอกพวกเขาด้วยซ้ำว่า เหลืออีกแป๊บเดียวแล้วนะ ขอให้เตรียมตัวกันตนก็พูดกับทุกคน
เมื่อถามว่าได้มีการวิเคราะห์หรือไม่ว่าจะได้คะแนนมากกว่าหรือเสียคะแนนมากกว่า นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ได้วิเคราะห์
เมื่อถามว่านายวราวุธ ศิลปอาชา ลาออกจากพรรค ชาติไทยพัฒนา(ชทพ.)จะมาเปิดตัวกับพรรคภูมิใจไทยในวันที่ 15 ธ.ค.นี้หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า มาครับ
เมื่อถามต่อว่านักการเมืองเริ่มมีการลาออกจากพรรคเพื่อมาสังกัดใหม่ได้มีการพูดคุยกันหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า คนที่เราได้พูดคุยกันก็เป็นไปตามที่สื่อมวลชนได้เห็น
เมื่อถามด้วยว่าจะมีสส. จากพรรคเพื่อไทยไหลเข้ามาร่วมกับพรรคภูมิใจไทยอีกหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า เท่าที่เห็นก็มีบ้าง เราตรงไปตรงมาใครที่เข้ามาแล้วดูว่ามีความนิยมที่ดี รับใช้พี่น้องประชาชนได้ มีความรู้ มีประสบการณ์เราก็พิจารณา