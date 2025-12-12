มาตามนัด! "เหลิม" มุดบ้านป่ารอยต่อฯ สมัครเป็นสมาชิก พปชร.จ่อลงปาร์ตี้ลิสต์

"เฉลิม อยู่บำรุง" เข้าบ้านป่ารอยต่อฯ พบ "บิ๊กป้อม" สมัครเป็นสมาชิก พปชร.จ่อลง สส.ปาร์ตี้ลิสต์
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.ที่มูลนิธิป่ารอยต่อห้าจังหวัดภาคตะวันออก ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง อดีต สส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเดินทางมาพบ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เพื่อยื่นใบสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ โดยมีนายวัน อยู่บำรุง บุตรชาย และเป็นกรรมการบริหารพรรค เดินทางมาด้วย จากนั้นทั้งหมดได้รับประทานอาหารร่วมกัน
ทั้งนี้ มีรายงานว่า ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ร.ต.อ.เฉลิม จะลงสมัครรับเลือกตั้ง สส.แบบบัญชีรายชื่อ