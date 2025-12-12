”โกถึก“ รมณ์บ่จอย! ไขก๊อกปชป. ปิดปากเงียบอนาคตทางการเมือง บอก “อยู่ที่ไหนก็ได้ที่สบายใจ”

อดีตสส.สงขลา รมณ์บ่จอย! โบกมือลา ปชป. ปิดปากเงียบถึงอนาคตการเมือง แค่เอ่ยลอยๆ “อยู่ที่ไหนก็ได้ที่สบายใจ” หงุดหงิดไล่นักข่าวไปดูเองหลังถามสถานการณ์การเมืองในพื้นที่
วันนี้ (12ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา12.30 น. นายสมยศ พลายด้วง อดีตสส.สงขลา ได้เดินทางมายังที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อยื่นใบลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมจุดธูปสักการะ อำลาพระแม่ธรณีบีบมวยผม โดยเมื่อผู้สื่อพยายามซักถามถึงเหตุผลในการลาออกครั้งนี้ นายสมยศมีสีหน้าเรียบเฉย และไม่ตอบคำถาม และเมื่อถามว่าจะย้ายไปสังกัดพรรคการเมืองไหน นายสมยศเดินหนีพร้อมกับพูดลอยๆว่า “อยู่ที่ไหนก็ได้ที่สบายใจ ”ทำให้ผู้สื่อข่าวถามต่อว่าแสดงว่าอยู่พรรคประชาธิปัตย์แล้วไม่สบายใจใช่หรือไม่ นายสมยศปฏิเสธที่จะให้รายละเอียด เพียงแต่บอกว่า“ไม่รู้ ” ก่อนจะเดินเข้าไปบอกลาเจ้าหน้าที่พรรคบางคนที่มีความสนิทสนมด้วย
อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวได้ซักถามถึงสถานการณ์การเมืองในพื้นที่ว่าเป็นอย่างไร นายสมยศได้หันกลับมามองด้วยสีหน้าเคร่งเครียด พร้อมย้อนถามว่าพื้นที่ไหน ทำไมไม่ลงไปดูเอาเองว่าเป็นอย่างไร ก่อนจะขึ้นรถยนต์ส่วนตัวออกจากพรรคไปด้วยอารมณ์หงุดหงิด