นายกฯประกาศความร่วมมือ UNODC ขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมที่คำนึงถึงมิติผู้หญิงเป็นรูปธรรม-ยั่งยืน

"อนุทิน" ประกาศความร่วมมือกับ UNODC เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ Bangkok Rules Accelerator ย้ำความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมที่คำนึงถึงมิติความเป็นหญิงอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
วันนี้ (วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2568) เวลา 13.30 น. ณ ห้องคอนเฟอเรนซ์ ฮอลล์ ชั้น 2 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมนานาชาติ ในหัวข้อ “จากวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ: 15 ปีข้อกำหนดกรุงเทพและอนาคตของกระบวนการยุติธรรมที่สนองตอบต่อเพศภาวะ” เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญและคุณูปการของ “ข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิง” หรือที่เรียกว่า ข้อกำหนดกรุงเทพ(Bangkok Rules) ซึ่งนับเป็นหมุดหมายสำคัญของการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่คำนึงถึงมิติทางเพศภาวะ ทั้งยังเป็นกรอบแนวปฏิบัติสากลฉบับแรกที่มุ่งดูแลความต้องการเฉพาะ ความเปราะบาง และประสบการณ์ของผู้หญิงในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ภายหลังเสร็จสิ้น นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยสาระสำคัญ ดังนี้
ดร. พิเศษ สอาดเย็น ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีที่นายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้ พร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามข้อกำหนดกรุงเทพให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในระดับสากล
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีต่อการจัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 15 ปีของข้อกำหนดกรุงเทพ โดยระบุว่าประเทศไทยในฐานะผู้มีบทบาทสำคัญในการริเริ่มและผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพ ภายใต้พระวิสัยทัศน์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จนนำไปสู่การได้รับการรับรองโดยที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อปี 2553 ซึ่งทำให้เกิดการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่คำนึงถึงมิติทางเพศภาวะ ถูกผลักดันขึ้นสู่เวทีโลก และทำให้เกิดมาตรฐานสากลฉบับแรกในการคุ้มครองผู้ต้องขังสตรี
นายกรัฐมนตรีระบุว่า ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา ข้อกำหนดกรุงเทพได้ทำหน้าที่เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำกฎหมายระดับชาติและการกำหนดแนวปฏิบัติของสถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั่วโลก อีกทั้งยังสะท้อนถึงเจตนารมณ์ของประเทศไทยในการเสริมสร้างหลักนิติธรรม และทำให้ระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญามีความเป็นธรรม มีความได้สัดส่วน และมีประสิทธิภาพ อันเป็นรากฐานสำคัญต่อความมั่นคง ความสงบสุข และการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน
นายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่า แม้จะมีพัฒนาการในการนำข้อกำหนดกรุงเทพไปปฏิบัติใช้อย่างชัดเจนในช่วงที่ผ่านมา แต่ทั่วโลกยังคงเผชิญความท้าทายสำคัญ โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ต้องขังหญิงทั่วโลก ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับคดีที่ไม่ใช่ความรุนแรงหรือความยากจน สถานการณ์ดังกล่าวเป็นสัญญาณสะท้อนถึงปัญหาเชิงโครงสร้างที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง ทั้งนี้ การจำคุกผู้หญิงส่งผลกระทบในวงกว้างต่อครอบครัว เด็ก และชุมชน อันเป็นการสูญเสีย “ทุนมนุษย์” ที่มีผลต่อเนื่องในระยะยาว การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงต้องให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกัน การใช้มาตรการทางเลือกทดแทนการจำคุกที่เหมาะสม และการสร้างโอกาสเพื่อให้ผู้หญิงสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้ประกาศความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) เพื่อร่วมกันจัดตั้ง “โครงการเร่งรัดการดำเนินงานตามข้อกำหนดกรุงเทพ” (Bangkok Rules Accelerator) ซึ่งเป็นโครงการระดับโลกที่สนับสนุนการขับเคลื่อนข้อกำหนดกรุงเทพอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถวัดผลได้ ภายใน 5 ปีข้างหน้า พร้อมกล่าวเชิญชวนคณะทูต องค์กรเพื่อการพัฒนา และประเทศพันธมิตรทั่วโลก ร่วมขับเคลื่อนพันธกิจสำคัญนี้ เพื่อให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดกรุงเทพสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนต่อผู้ต้องขังหญิง โดยย้ำว่าความสำเร็จของข้อกำหนดกรุงเทพตลอด 15 ปีที่ผ่านมา ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความร่วมมือระหว่างประเทศ และความร่วมมือดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการยกระดับมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมในอนาคต
ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของผู้ต้องขังสตรียังสะท้อนให้เห็นว่า ความเหลื่อมล้ำในการลงโทษ ข้อจำกัดของโอกาสในชีวิต และช่องว่างของระบบสวัสดิการสังคม จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข ประเด็นปัญหานี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการเร่งเสริมสร้างความร่วมมือ และขับเคลื่อนหลักการของข้อกำหนดกรุงเทพให้เกิดผลในระยะยาว
ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีแสดงความชื่นชมต่อ UNODC สำหรับบทบาทของการเป็นผู้นำและหุ้นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมที่คำนึงถึงมิติของความเป็นหญิง พร้อมยืนยันว่าประเทศไทยพร้อมเดินหน้าร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อผลักดันวิสัยทัศน์ของข้อกำหนดกรุงเทพให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป
อนึ่ง การประชุมนานาชาติในหัวข้อ “จากวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ: 15 ปีข้อกำหนดกรุงเทพและอนาคตของกระบวนการยุติธรรมที่สนองตอบต่อเพศภาวะ” จัดขึ้นโดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับ UNODC เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความคิดเห็นระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ และนำเสนอแนวทางความร่วมมือภายใต้โครงการ Bangkok Rules Accelerator โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 200 คนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทั่วโลก อาทิ สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม