รัฐบาลเดินหน้าเร่งช่วยเหลือฟื้นฟูดูแลสุขภาพประชาชนหลังน้ำลด เผยสุราษฎร์-ตรัง-สงขลาน้ำยังขัง เตือนภาคใต้ระวังท่วมฉับพลัน

รัฐบาลเดินหน้าเร่งช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลสุขภาพประชาชนภายหลังน้ำลดต่อเนื่อง เผย 3 จ. “สุราษฎร์ธานี ตรัง และสงขลา” ยังได้รับผลกระทบน้ำท่วม เตือน ปชช. ภาคใต้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากช่วง 11 – 16 ธ.ค.
นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ เหลือแค่ 3 จังหวัดที่ยังได้รับผลกระทบ รัฐบาล ได้บูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย เร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยา ฟื้นฟูพื้นที่ และดูแลสุขภาพประชาชนภายหลังน้ำลดในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์นี้
นางสาวอัยรินทร์ กล่าวว่า จากข้อมูลการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธ.ค. 68 เวลา 06.00 น.) ยังมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ 3 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี ตรัง และสงขลา รวม 8 อำเภอ 57 ตำบล 361 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 48,978 ครัวเรือน 148,971 คน ดังนี้
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสถานการณ์ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ เคียนซา พุนพิน และบ้านนาเดิม 12 ตำบล 49 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 906 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
จังหวัดตรัง มีสถานการณ์ในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ กันตัง และเมืองฯ 19 ตำบล 132 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 3,274 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
จังหวัดสงขลา มีสถานการณ์ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ กระแสสินธุ์ สทิงพระ และสิงหนคร 26 ตำบล 180 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 44,798 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง
“แม้ระดับน้ำในพื้นที่ภาคใต้ส่วนใหญ่จะมีแนวโน้มลดลงแล้ว แต่ประชาชนในพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอย่างต่อเนื่องในช่วงวันที่ 11-16 ธันวาคม 2568 ตามประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยา ที่คาดการณ์ว่า ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักมากบริเวณ จ.ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยประชาชนสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชัน "THAI DISASTER ALERT" และสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ "ปภ.รับแจ้งเหตุ1784" โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือต่อไป”นางสาวอัยรินทร์ กล่าว