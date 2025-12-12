"อนุทิน" ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาที่กองทัพไทย ก่อนคุย “ทรัมป์ -อันวาร์” 21.20 น.คืนนี้

นายกฯ เผยจะไปติดตามสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ที่กองบัญชาการกองทัพไทย ก่อนคุย “ทรัมป์ -อันวาร์” คืนนี้ 21.20 น. ยันแม้ยุบสภาแต่ยังมีอำนาจเต็มทำทุกเรื่อง ปัดสมคบคิด “ฮุนเซน” ยุบสภาโยงหยุดยิง
วันนี้(12 ธ.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่าได้รับการประสานการพูดคุย กับนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ในเวลา 21.20 น. ตามเวลาประเทศไทย ยืนยันว่าเรามีอำนาจเต็มในการพูดคุยกับนายโดนัลด์ ทรัมป์
ส่วนแนวโน้มในการพูดคุย นายอนุทิน กล่าวว่า เป็นการอัปเดตสถานการณ์ ซึ่งน่าจะถามว่าขณะนี้เป็นอย่างไรเพราะล่าสุดที่มีการพูดคุยกัน ช่วงที่เดินทางไปประเทศจีน ซึ่งเป็นระยะเวลาเกือบหนึ่งเดือนแล้ว แต่ในเรื่องการตัดสินใจ สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา เป็นเรื่องของรัฐบาลไทยที่ได้มอบอำนาจให้กับกองทัพ
เมื่อถามว่าจะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนบริเวณแนวชายแดน อย่างไรหลังจากมีการยุบสภา เพราะประชาชนหวั่นว่าสถานการณ์จะยืดเยื้อ นายอนุทิน ยืนยัน รัฐบาลรักษาการมีอำนาจเต็ม แต่มีข้อยกเว้นบางอย่าง ซึ่งหากมีความจำเป็น ก็ไปขออนุญาตกับ กกต. และอธิบายให้กับกกต.ฟัง หากเป็นเรื่องที่จำเป็นจริง ๆ ซึ่งไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
พร้อมกล่าวถึงไทม์ไลน์การเลือกตั้งที่เคยดำเนินการในอดีต ต้องจัดการเลือกตั้งภายใน 60 วัน อาจไม่ได้ตรงเป๊ะ หากตรงกับวันอาทิตย์วันไหนก็วันนั้น ส่วนการรับรองผลการเลือก ต้องดำเนินการภายใน 45 วัน จากนั้นก็จัดตั้งรัฐบาลที่คาดว่าน่าจะประมาณ 1 เดือน ซึ่งรัฐบาลจะหมดวาระหลังรัฐบาลชุดใหม่เข้าเฝ้าฯ ซึ่งคาดว่าน่าจะประมาณ 5-6 เดือน
ส่วนสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาจะยุติลงก่อนการเลือกตั้งใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า รัฐบาลจะพยายามทำให้สถานการณ์ยุติก่อนการเลือกตั้ง ซึ่งการปกป้องอธิปไตยและการปกป้องดินแดน ทหารทำเต็มที่อยู่แล้ว
เมื่อถามว่าจะสามารถจัดการเลือกตั้ง ได้หรือไม่ โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดน นายอนุทิน ย้ำว่า ขณะนี้สถานะรัฐบาลรักษาการ ยังคงเป็นรัฐบาลอยู่มีอำนาจตามรัฐธรรมนูญ โดยมีการประชุมคณะรัฐมนตรีทุกวันอังคาร และ 23 ธันวาคมนี้ จะจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ที่จ.สงขลา เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ในการเร่งกระตุ้นฟื้นฟูพื้นที่ รวมถึงการเยียวยา พื้นที่สงขลา เพราะถือเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ และมีโอกาสอีกมากมาย ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุด ซึ่งรัฐบาลยังคงทำหน้าที่ตามปกติ เพียงแต่ไม่มีสภาฯ
ส่วนการรายงานท่าทีฝ่ายกัมพูชาหยุดยิง นายอนุทิน กล่าวว่า ตนเองยังไม่ทราบในเรื่องนี้ โดยวันนี้ตนเองจะเดินทางไปที่กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อติดตามสถานการณ์ชายแดนล่าสุด และช่วงเย็น จะมีการพูดคุยกับนายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ในฐานะประธานอาเซียน รวมถึงนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ
ขณะที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าการยุบสภา มีความเชื่อมโยงกับการประกาศหยุดยิงของสมเด็จฯ ฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา จนกลายเป็นว่ารัฐบาลสมรู้ร่วมคิดกับกัมพูชา นายอนุทิน ยืนยันว่าไม่มี เพราะการยุบสภา เกิดจากการที่หัวหน้าพรรคประชาชนบอกให้ยุบ ตนเองจึงยุบ
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกรณี ทอม ไรท์ ผู้สื่อข่าวสายสืบสวนสอบสวน ออกมาเปิดเผยว่า นายอนุทิน เคยให้ นายเบน สมิธ ยืมเครื่องบินส่วนตัว นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่เคย
อย่างไรก็ตาม นายอนุทิน ได้รับทราบรายงานถึงกรณีที่มี การกักตัวคนไทยไว้ที่ด่านปอยเปต โดยเรื่องนี้ฝ่ายความมั่นคงจะมีการดำเนินการ