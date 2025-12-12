“อนุทิน” ปัดหักหลัง ปชน.เหตุใน MOA ไม่มีเรื่องอำนาจ สว. ยันยุบสภาตามคำขอ "เท้ง" ร่าง พ.ร.ฎ.เตรียมไว้ตั้งแต่วันแรก

“อนุทิน” ยันไม่ได้หักหลัง ปชน. เหตุใน MOA ไม่มีเรื่องอำนาจ สว. ไม่สามารถกดดัน-บังคับได้ บอกยุบสภาทำตามคำขอของ "เท้ง" รับสภาพเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเตรียมร่าง พ.ร.ฎ.ยุบสภาตั้งแต่วันแรก
วันนี้(12 ธ.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงเหตุผลการยุบสภาว่าประเทศจะได้อะไรในขณะนี้ ว่าก็เป็นการคืนอำนาจให้กับประชาชน ตนและพรรคภูมิใจไทย มี MOA มาเป็นรัฐบาลได้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นเพราะพรรคประชาชนให้มาเป็น และการพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญพรรคภูมิใจไทยก็ทำมาโดยตลอด ในสัญญาที่มีต่อกันใน MOA ทั้ง 4-5 ข้อ พรรคภูมิใจไทยก็ปฏิบัติมาตลอด ส่วนปัญหามาตรา 256/28 ไม่เคยพูดกันไว้ใน MOA แต่เมื่อเมื่อวานนี้หัวหน้าพรรคประชาชน ได้แถลงในรัฐสภาว่าถ้าพรรคภูมิใจไทยไม่โหวตตามที่พรรคประชาชนต้องการ พรรคประชาชนก็จะไม่ให้การสนับสนุน และขอให้นายกรัฐมนตรียุบสภา
“ก็ท่านให้ผมมาเป็นนายก ท่านบอกท่านไม่สนับสนุนแล้ว ท่านขอให้ผมยุบสภา ผมก็ทำตามท่าน เป็นไปตามมารยาทที่มันควรจะเป็น”
ส่วนก่อนจะมาถึงจุดนี้ได้มีการพูดคุยกับพรรคประชาชนหรือไม่ นายกฯกล่าวว่าก็มีการพูดคุย ประสานงานกัน คนที่ประสานงานหลัก คือนายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เมื่อถามย้ำว่าที่ยื่นยุบสภา เป็นเพราะพรรคประชาชนจะยื่นอภิปรายตามมาตรา 151 ใช่หรือไม่ นายยกรัฐมนตรีกล่าวว่า ชัดเจน ท่านบอกให้ตนยุบสภาตนก็ยุบ เพราะท่านเป็นคนให้ตนมาเป็น เราก็ให้เกียรติท่าน ทำทุกอย่างแล้ว มาจนถึงรัฐธรรมนูญโหวตวาระ 1-2 แล้ว ไปติดอยู่ 1 มาตราที่เกี่ยวจ้องกับอำนาจ สว. ซึ่งพรรคภูมิใจไทย ไม่มีความสามารถที่จะไปกดดัน บังคับ โน้มน้าว สว. ให้ลงมติตามที่พรรคประชาชนต้องการได้
เมื่อถามย้ำว่าชนวนเหตุเป็นเพราะมาตราที่เกี่ยวกับ การให้อำนาจส.ว. เป็นการหักหลังทางการเมืองใช่หรือไม่ นายอนุทินยืนยันว่าไม่มีการหักหลัง MOA เขียนว่าอย่างไร มีอยู่ 4-5 ข้อ ไม่มีเรื่องเกี่ยวกับ สว.เลย เป็นเรื่องของพรรคภูมิใจไทยที่พยายามอย่างเต็มที่ ไม่เพิ่ม สส. ไม่พยายามเป็นเสียงข้างมาก ทั้งที่ในบริบทการเมือง เราสามารถพยายามได้ถ้าพยายาม แต่เราไม่ทำ และการดำเนินการประชามติเราก็มีให้ เมื่อวานสภาน่าจะมีโหวตเรื่องประชามติเรียบร้อยแล้ว คณะรัฐมนตรีก็ได้ตรวจสอบกับฝ่ายกฎหมายแล้ว โดยนายบวรศักดิ์ อุวรรโณ รองนายกรัฐมนตรี บอกว่าสามารถกำหนดวันลงประชามติได้ โดย ครม. รัฐบาลยังรักษาการอยู่ตนก็ต้องทำให้ตามเงื่อนไข MOA ทุกอย่างไม่มีการหักหลังใดๆ ทั้งสิ้น
ส่วนในอนาคตจะสามารถจับมือกับพรรคประชาชนได้หรือไม่หลังเกิดเหตุการณ์เมื่อวาน นายอนุทินตอบว่า “ทุกอย่างเป็นไปได้หมดครับ”
นายกนัฐมนตรียังรับว่าไม่มีปัจจัยอะไรที่ทำให้ตัดสินใจ ก่อนไทม์ไลน์ยุบสภาเดิม 31 มกราคม 69 “ก็ทำตามที่ท่านหัวหน้าพรรคประชาชนได้แถลงขอให้นายกฯยุบสภา”
เมื่อถามว่านายกรัฐมนตรี พูดก่อนหน้านี้ว่าจะยุบสภาก่อนไทม์ไลน์เดิม แสดงว่ามีการแสดงมีการเตรียมการเตรียมการไว้ล่วงหน้าแล้วใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า “ร่าง พ.ร.ฎ.ยุบสภา ผมเตรียมไว้ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามารับอยู่แล้ว เปลี่ยนแปลงไปแค่สองเดือนเท่านั้นเอง คนที่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย ต้องยอมรับสภาพว่าเราเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย เข้ามาเพื่อจัดการปัญหาบ้านเมือง ที่มันติดขัดค้างคา ผมก็ได้ทำแล้ว ได้ทำให้เรื่องของการเจรจาการค้าผ่านพ้นไปได้ เรื่องของการยอมรับจากนานาชาติ การนำประเทศไทยกลับเข้าสู่เวทีโลก และเรื่องความมั่นคงให้มีความเป็นปึกแผ่น จัดระเบียบข้าราชการ ให้บริหารงานได้ต่อเนื่อง ถึงจุดหนึ่งถ้าคนที่นำเราเข้ามา เขาบอกให้เราทำแค่นี้เราก็ทำแค่นี้ คืนอำนาจให้กับพี่น้องประชาชน “
ทั้งนี้ภายหลังให้สัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีได้นำคณะรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยขึ้นไปไหว้องค์นรสิงห์บริเวณชั้นลอยตึกไทยคู่ฟ้า และถ่ายรูปภาพที่ระลึกร่วมกัน