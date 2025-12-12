'กัณวีร์' ขอบคุณได้ทำหน้าที่ สส.สมัยแรก เตรียมตั้งพรรคการเมืองใหม่กับเพื่อนร่วมอุดมการณ์ ผลักดันมนุษยธรรมนำการเมือง

'กัณวีร์' ขอบคุณการทำหน้าที่ สส.สมัยแรก เผยเตรียมตั้งพรรคการเมืองใหม่กับเพื่อนร่วมอุดมการณ์ ผลักดันมนุษยธรรมนำการเมือง จะยื่นลาออกสมาชิกพรรคเป็นธรรมบ่ายนี้
วันนี้ (12 ธ.ค. 68) นายกัณวีร์ สืบแสง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เปิดเผยผ่านเฟสบุ๊ก ระบุว่า การเลือกผู้นำฝ่ายบริหารที่แสร้งว่ามีคำมั่นและคำสัตย์ที่จะทำให้การเมืองเป็นของพี่น้องราษฎรของประเทศนี้ คงเป็นบทเรียนครั้งสำคัญของกลลวงทางการเมืองในประเทศไทยที่ตนต้องเรียนรู้ และผมยอมรับสิ่งที่ได้ทำไป โดยมันจะไม่ซ้ำรอยเดิมอีก
"เราเจ็บมานานแล้วกับการเชื่อคำมั่นที่ไม่มีจริงในการเมืองของผู้นำประเทศของเราหลายคน ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ทราบผลเลือกตั้ง เรามีรัฐบาลใหม่ทุกปี มีนายกรัฐมนตรี 3 คน เพราะอะไร ผมเชื่อว่าประชาชนทุกท่านทราบดี ซึ่งมันต้องหมดไปในสมัยหน้า"
นายกัณวีร์ เปิดเผยว่าการเติบโตของตนในการเมืองระดับชาติ คือการตัดสินใจทำพรรคการเมืองพร้อมเพื่อนร่วมอุดมการณ์ ที่จะไม่มีความอ่อนแอทางการเมืองและการหลงเล่ห์เพทุบายของการเมืองที่ไม่เห็นหัวประชาชน เหมือนที่พรรคฝ่ายค้านโดนปั่นหัวตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายในเวลา 2 ปี 6 เดือน
"ผมจะทำให้เห็นว่าการเมืองที่เอาประชาชนเป็นตัวตั้ง ความเป็นกลางที่ยึดเหนี่ยวผลประโยชน์ของชาติ ความไม่เอนเอียงโดยขาดเหตุผลและตรรกะของระบอบประชาธิปไตย และที่สำคัญเราต้องมีอิสระในการเลือกผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหัวใจของการทำการเมืองของประเทศ และที่สำคัญต้องสามารถนำความคิดต่างๆ ไปปฏิบัติได้จริง จะนำพาประเทศไปสู่การพัฒนา และไม่ตกหลุมของการเมืองแบบแบ่งฝักแบ่งฝ่าย"
นายกัณวีร์ ระบุว่า การนำผลประโยชน์ทางการเมืองเป็นตัวตั้งจะต้องหมดไป เพราะสิ่งที่แลกมามันมีราคาที่สูง ที่ประกอบด้วยชีวิตคนในการจัดการสถานการณ์อุทกภัยที่ล้มเหลว ชีวิตที่ต้องแลกไปกับสงครามชายแดน รัฐธรรมนูญฉบับเดิมที่เป็นต้นเรื่องของระบบเลวร้ายนี้ และอีกมากมาย
"ขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจในเวลา 2 ปี 6 เดือน กับการทำหน้าที่เป็นผู้รับใช้ประชาชนในสภาผู้แทนราษฎร ขอบคุณเพื่อนร่วมเดินทางทุกท่านไม่ว่าจะเป็นผู้สนับ พี่น้องประชาชนทุกท่านที่คอยให้กำลังใจไม่ว่าผมจะอยู่ในสถานการณ์ไหนๆ พี่น้องเจ้าหน้าที่ในสภาผู้แทนและรัฐสภาทุกท่านที่สนับสนุนทุกย่างก้าวตั้งแต่วันแรกจนวันนี้"
นายกัณวีร์ กล่าวขอบคุณเพื่อนร่วมอุดมการณ์ที่คอยเติมเต็มความรู้ประสบการณ์ให้เดินหน้าอย่างมั่นใจ พี่น้องที่เห็นต่างทางอุดมการณ์ที่คอยแนะว่าสิ่งที่เห็นต่างนั้นคืออะไรเพื่อช่วยทำให้มองเห็นโลกอีกเลนส์ที่เราต้องไม่มองข้าม พี่น้องสื่อสารมวลชนทุกช่องทางที่ให้โอกาสและมอบเวลาให้ผมแสดงจุดยืนในด้านต่างๆ และอีกหลายท่านที่ไม่ได้เอ่ยในนี้
"ตลอดการทำหน้าที่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรครั้งแรกของผม อย่างที่ทุกท่านได้เห็นครับ ผมได้ทำตามที่ให้คำมั่นไว้ การสร้างมนุษยธรรมนำการเมือง การทำหน้าที่ผู้แทนของประชาชนในการปกป้องสิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน สิ่งแวดล้อม มลพิษข้ามพรมแดน ปัญหาการค้ามนุษย์ การปราบปรามสแกมเมอร์ สันติภาพชายแดนใต้ สันติภาพชายแดนไทย-เมียนมา สันติภาพชายแดนไทย-กัมพูชา และอีกหลายเรื่องที่ยุบสภาแล้ว ปัญหายังอยู่ ผมก็จะยังทำหน้าที่ให้พี่น้องประชาชนทุกท่าน"
นายกัณวีร์ ระบุว่า ครั้งนี้ตนจะขอโอกาสทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนทุกท่านอีกครั้ง และจะทำเต็มกำลังความสามารถ เชื่อว่าจะทำได้ดีกว่านี้ จากบทเรียนทางการเมืองที่ผ่านมา โดยหวังว่าจะกลับมาใหม่ให้ดีกว่าเดิม
นายกัณวีร์ แจ้งสื่อมวลชนด้วยว่า ในเวลา 14.00 น.วันนี้จะเดินทางไปยังสำนักงาน กกต.เพื่อยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเป็นธรรม เตรียมประกาศทำงานในพรรคการเมืองใหม่ในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง