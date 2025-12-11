สว.โวยถูกตัดอำนาจโหวตแก้ รธน. ย้ำเป็นกันชนกันเผด็จการ ลั่นชุดนี้ไม่กลัวเป็นได้รอบเดียวยืนหยัดเพื่ออนาคตชาติ

ยอมไม่ได้! “ภิญญาพัชญ์” โวย สว.ถูกตัดอำนาจโหวตแก้ รธน. บอก สว.เป็น “กันชน”กลั่นกรอง กฎหมาย หวั่นกลายเป็นเผด็จการ ลั่น สว.ชุดนี้ไม่มีอะไรต้องกลัว เหตุเป็นได้รอบเดียว ลั่น ยืนหยัดในวันนี้ ไม่ได้ยืนหยัดเพื่อตำแหน่ง แต่เพื่ออนาคตของประเทศ
วันนี้ (11 ธ.ค. 2568) ที่รัฐสภา ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 2 (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ วาระร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 เมื่อพิจารณาถึงมาตรา 256/28 ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเห็นชอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐสภา
น.ส. ภิญญาพัชญ์ ศันสนียชีวิน สว. อภิปรายว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น ต้องทำด้วยความระมัดระวัง ไม่ใช่การรื้อถอนกลไกสำคัญทั้งหมด เพื่อแลกกับความรวดเร็วทางการเมืองเพียงชั่วคราว เรายอมไม่ได้ที่จะให้มีการตัดอำนาจนี้ออกไปอย่างสิ้นเชิง หากมีการกระทำเช่นนั้น จะเป็นการเปิดช่องให้เกิดความเสี่ยงต่อวิกฤตการณ์ทางการเมืองครั้งใหญ่ในอนาคต สิ่งที่เราวิตกกังวลอย่างแท้จริงไม่ใช่เรื่องอำนาจของ สว. แต่คือการกลับมาของเผด็จการเสียงข้างมากในอนาคต
น.ส.ภิญญาพัชญ์ ย้ำว่า บทบาทของ สว. ซึ่งถูกออกแบบมาให้เป็นสภาสูงหรือสภาป้องปราม คือการทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจที่อาจจะเกินเลยของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีจุดแข็งคือการยึดโยงกับประชาชน แต่ก็มีจุดอ่อนคือการถูกครอบงำด้วยผลประโยชน์ของพรรคการเมืองและนายทุนได้ง่าย ดังนั้น สว. จึงถูกออกแบบให้ทำหน้าที่เสริมความรอบคอบของระบบรัฐสภา นอกจากนี้ กระบวนการคัดเลือกที่เข้มงวดยังทำให้ สว. มีความเป็นกลางทางการเมือง สามารถตัดสินใจได้โดยไม่ยึดติดกับผลประโยชน์ของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หากเราตัดกลไกการถ่วงดุลที่สำคัญนี้ออกไปทั้งหมด ก็เปรียบเสมือนว่า เรากำลังมอบเช็กเปล่าให้กับผู้มีอำนาจในอนาคต ที่อาจใช้เสียงข้างมากผลักดันร่างรัฐธรรมนูญที่อาจจะมีเนื้อหาเอื้อประโยชน์ต่อพรรคการเมือง , ลดทอนกลไกการตรวจสอบทุจริต และทำลายความเป็นอิสระขององค์กรอิสระ
“ดิฉันได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน สว. หลายท่านเห็นตรงกันว่า ที่พวกท่านทุกคนแก้กันอยู่นี้ ทำเพื่ออนาคตของชาติ หรือเพื่อผลประโยชน์ตัวเองกันแน่ เราต้องไม่ลืมว่าอำนาจที่ปราศจากการตรวจสอบ ย่อมนำไปสู่การใช้อำนาจตามอำเภอใจได้เสมอ การมี สว. คอยเป็นกันชนในวาระสุดท้าย คือหลักประกันความมั่นคงและเสถียรภาพของประเทศ” น.ส.ภิญญาพัชญ์ กล่าว
น.ส.ภิญญาพัชญ์ ระบุว่า บางฝ่ายพยายามโจมตี สว. ชุดปัจจุบัน ว่าเป็น สว.เห็นแก่ตัว แต่ตนขอยืนยันว่า สว.ชุดปัจจุบัน ไม่มีอะไรจะต้องกลัว และไม่มีอะไรจะต้องรักษาไว้ในทางส่วนตัว เพราะตามบทบัญญัติของกฎหมายและรัฐธรรมนูญในปัจจุบัน สมาชิกวุฒิสภาชุดนี้ ไม่มีทางได้กลับมาเป็น สว. อีกอยู่แล้ว ดังนั้น การที่ตนยืนหยัดในวันนี้ ไม่ได้ยืนหยัดเพื่อตำแหน่ง แต่เพื่ออนาคตของประเทศ ตนหวังว่า ทุกท่านจะใช้สติ ปัญญา และความรับผิดชอบอย่างสูงสุดในการตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์นี้