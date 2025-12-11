นายกฯเก็บตัวทำเนียบช่วงบ่าย "สีหศักดิ์" เข้ารายงานสถานการณ์เขมร แจงทูตฯ-องค์การระหว่างประเทศ

"อนุทิน" เข้าทำเนียบฯเก็บตัวทำงานบนตึกไทยตั้งแต่บ่าย "สีหศักดิ์" ขึ้นตึกไทย รายงานสถานการณ์ไทย-กัมพูชา ชี้แจงทูตฯ-องค์การระหว่างประเทศรับทราบ’
วันนี้ (11ธ.ค.) เมื่อเวลา 10.30 น.ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหว นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาล ภายหลังเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการด้านการงบประมาณ OECD Asian Senior Budget Officials Meeting ครั้งที่ 19 ที่โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ
โดยช่วงบ่ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ เข้าพบหารือและร่วมรับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นเวลา 14.00 น. ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ นำรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกองแห่งชาติ เข้าพบนายกฯ เพื่อรายงานตัวบนตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล จากนั้นเวลา 15.20น. นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ เดินทางขึ้นตึกไทยคู่ฟ้า เพื่อเข้าพบนายกฯ รายงานสถานการณ์ภาพรวมไทย-กัมพูชา และรายงานความคืบหน้าการชี้แจงเหตุการณ์ปะทะระหว่างไทย-กัมพูชาให้ทูตฯ ประเทศต่างๆและองค์การระหว่างประเทศรับทราบด้วย
ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า โดยตลอดทั้งวัน นายกฯ ปฏิบัติหน้าที่บนห้องทำงานชั้น 2 บนตึกไทยคู่ฟ้าจนถึงช่วงเย็น