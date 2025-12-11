มีผลแล้ว! "นายกฯหนู" เซ็นปรับเงินเดือน "ลูกจ้างประจำท้องถิ่น" หลากหลายหมวด จาก 8 พัน สูงสุด 16,650 บาท/เดือน

มีผลแล้ว! "นายกฯหนู" เซ็นปรับเงินเดือน "ลูกจ้างประจำ หรือ คนงานท้องถิ่น" หลากหลายหมวด จาก 8 พันบาทสูงสุด 16,650 บาท/เดือน เฉพาะระดับ ปวช-ปวส. ทั้ง 3 ระดับ มากกว่าหมื่นคนทั่วประเทศ จ่ายย้อนหลังตามบัญชีเงินเพิ่มลูกจ้างประจำของ อปท. ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ตั้งแต่ 1 พ.ค. 67 – 30 เม.ย. 68 และตั้งแต่ 1 พ.ค. 68 เป็นต้นไป
วันนี้ (11 ธ.ค.2568) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) เวียนมติ คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) เทศบาล (ก.ท.) และส่วนตำบล (ก.อบต.) ประกาศฯ เรื่อง การให้ลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั้ง 3 ระดับ
"ได้รับอัตราค่าจ้างและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับตำแหน่งหรือคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. รับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ที่ได้รับการแต่งตั้ง พ.ศ. 2568"
ให้ ยกเลิกประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง การให้ลูกจ้างประจำ ได้รับอัตราค่าจ้างและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับตำแหน่งหรือคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. รับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ที่ได้รับการแต่งตั้ง พ.ศ. 2557
และให้ใช้บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับตำแหน่งหรือคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. รับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติ
"เฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2567 – 30 เม.ย. 2568 และตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2568 เป็นต้นไป"
ทั้งนี้ กำหนดให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินเพิ่มขึ้น (ปรับเงินชดเชย) สำหรับลูกจ้างประจำที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งเป็นลูกจ้างประจำที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งอยู่ก่อนวันที่ 1 พ.ค. 2567 และ 1 พ.ค. 2568 ดังนี้
1. ให้ลูกจ้างประจำที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ก่อนวันที่ 1 พ.ค. 2567 ได้รับเงินเพิ่มขึ้น ตามบัญชีเงินเพิ่มลูกจ้างประจำของ อปท. ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ก่อนวันที่ 1 พ.ค. 2567 จำแนกตามอัตราค่าจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2567
2. ให้ลูกจ้างประจำที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ก่อนวันที่ 1 พ.ค.2568 ได้รับเงินเพิ่มขึ้น ตามบัญชีเงินเพิ่มลูกจ้างประจำของ อปท. ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ก่อนวันที่ 1 พ.ค. 2568 จำแนกตามอัตราค่าจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2568
ทั้งนี้ มีสาระสำคัญสรุปได้ เช่น ลูกจ้างประจำ วุฒิการศึกษาต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น อัตราค่าจ้างเดิม 8,800 บาท/เดือน อัตราจ้างใหม่ สูงสุด 10,540 บาท/เดือน
ลูกจ้างประจำ วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ปกศ.สูง) หรือ อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ
"ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายไม่น้อยกว่า 2 ปีอัตราค่าจ้างเดิม 10,970 บาท/เดือน อัตราจ้างใหม่ สูงสุด 12,090 บาท/เดือน
ลูกจ้างประจำ ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือ ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าหมวดคนงานและสถานที่ หัวหน้าหมวดรถยนต์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง อัตราค่าจ้างเดิม 11,630 บาท/เดือน อัตราจ้างใหม่ สูงสุด 12,810 บาท/เดือน
ลูกจ้างประจำ ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนักอัตราค่าจ้างเดิม 15,140 และ 15,000 บาท/เดือน อัตราจ้างใหม่ สูงสุด 16,550 และ 16,650 บาท/เดือน
สำหรับ จำนวน ลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั้ง 3 ระดับ เมื่อปี 2567 ที่มีการสำรวจล่าสุด มีทั้งสิ้น 27,805 คน แยกเป็น อบจ. 2,647 คน เทศบาล 16,572 คน อบต. 8,586 คน.