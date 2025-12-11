“โรม” ปูดทุนเทาไหลเข้ารัฐ Prime-World Coin-Hui One เครือเดียวกัน ดีอีเสี่ยงค่าปรับพันล. หมายแดงแล้วล่า "ยิม เลียก–เบน สมิธ"

"รังสิมันต์" เปิดปมทุนสีเทาไหลเข้ารัฐ ชี้ Prime – World Coin – Hui One คือเครือข่ายเดียวกัน โยงเซ็น MOU กระทรวงดีอีอย่างผิดปกติ ปม World Coin เก็บม่านตา 1 ล.ราย เสี่ยงค่าปรับพุ่งพันล.! ลุยล่า “ยิม เลียก–เบน สมิธ” ออกหมายแดงแล้ว ไทยพร้อมส่งผู้ร้ายข้ามแดน หลังพบพัวพันทุนสีเทา–อาชญากรรมไซเบอร์หลายมิติ
วันนี้ (11ธ.ค.) นายรังสิมันต์ โรม ประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีความผิดปกติของการลงนาม MOU ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กับภาคเอกชน โดยระบุว่าหากมองเรื่องนี้แยกส่วนกันจะไม่เห็นขนาดของปัญหาที่แท้จริง ซึ่งปัจจุบันพบความเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเดียวกันทั้งหมด
นายรังสิมันต์ กล่าวว่า จุดเริ่มต้นจากกรณีบริษัทไพรม์ ออพ พอร์ทูนิตี้ ฟันด์ วิซีซี ซึ่งได้ทำ MOU กับกระทรวงดีอีนั้น หน่วยงานที่มาร่วมทำ MOU จริง ๆ แล้วมีสถานะเป็นกองทุน ล่าสุดได้รับแจ้งจากกระทรวงดีอีว่ามีการยกเลิก MOU ดังกล่าวไปแล้ว และจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาผู้เกี่ยวข้องและการกระทำความผิด ซึ่งในความเป็นจริงหน่วยงานสามารถตรวจสอบหาผู้ที่อยู่เบื้องหลังกองทุนนี้ได้ไม่ยาก เนื่องจากบุคคลเหล่านั้นปรากฏตัวอยู่ในห้องวันที่มีการเซ็นสัญญา
“ จากการตรวจสอบพยานและบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องในวันดังกล่าว ทั้งท่านสุชาติ ชมกลิ่น ท่านธรรมนัส พรหมเผ่า ท่านนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รวมถึงนายเบน สมิธ โดย กมธ. ได้พยายามสอบถามถึงหนังสือเชิญและสถานะการเข้าร่วม แต่ได้รับแจ้งว่าไม่พบหนังสือเชิญแต่อย่างใด ซึ่งถือเป็นพฤติการณ์ที่ผิดปกติของระเบียบราชการ”
ประธาน กมธ.ความมั่นคงฯ ยังชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงว่า บริษัทไพรม์ ฯ มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทที่ทำเรื่อง เวิลด์คอยน์ คริปโต ซึ่งมีการเก็บข้อมูลม่านตาประชาชนกว่า 1 ล้านราย โดยปัจจุบันมีการประสานงานข้ามหน่วยงานเพื่อสั่งให้ลบข้อมูลดังกล่าว หากลบไม่ได้หรือพบการกระทำความผิด ทางหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจดำเนินการปรับทางแพ่งหรืออาญา ซึ่งมีโทษปรับสูงสุด 5 ล้านบาทต่อ 1 ไอดี หากคำนวณจากจำนวนข้อมูลกว่าล้านราย ค่าปรับอาจสูงถึงหลักพันล้านบาท โดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) น่าจะมีการร้องทุกข์กล่าวโทษไปแล้ว
นอกจากนี้ เส้นทางดังกล่าวยังเชื่อมโยงต่อไปยัง ฮวยวัน กรุ๊ป ซึ่งตำรวจสอบสวนกลางเคยเข้าจับกุมไปก่อนหน้านี้ แต่เป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็ง เพราะพบกระเป๋าเงินดิจิทัล (Wallet) ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดเพียงกระเป๋าเดียว มียอดเงินหมุนเวียนกว่า 130 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่ยึดอายัดได้เพียง 46 ล้านบาทเท่านั้น ซึ่งขณะนี้ ปปง. สอบสวนกลาง และตำรวจไซเบอร์ กำลังขยายผลเพื่อเชื่อมโยงไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเซ็น MOU กับกระทรวงดีอี
นายรังสิมันต์ ย้ำว่า ทั้งกลุ่มฮวยวัน บริษัทไพรม์ ฯ และ เวิลด์คอยน์ คริปโต ล้วนอยู่ในเครือข่ายเดียวกันและเป็นผู้ต้องสงสัยในการกระทำผิดกฎหมายหลายฉบับ ทั้ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และอาจเกี่ยวพันกับขบวนการสแกมเมอร์ ซึ่งมีความผิดร้ายแรง สำหรับความคืบหน้าทางคดี ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อออกหมายจับนายเบน สมิธ ส่วนกรณีของ ยิม เลียก และภรรยา ได้มีการออกหมายจับและขอออกหมายแดงเรียบร้อยแล้ว หากพบตัวในต่างประเทศสามารถจับกุมได้ทันที โดยเฉพาะหากหลบหนีไปยังกัมพูชา ไทยสามารถใช้กลไกสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีได้ แม้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในขณะนี้อาจไม่ปกตินักก็ตาม ทั้งนี้ ตนมีกำหนดการที่จะเข้าไปชี้แจงและติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้ที่กระทรวงดีอีในวันที่ 19 ธ.ค.นี้ด้วย