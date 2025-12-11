กกต.ตรวจเยี่ยมสมัครเลือกตั้งอบต.ยะลา ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานพื้นที่อุทกภัย ย้ำให้พร้อมเลือก 11 ม.ค.

เลขาธิการ กกต. ลงพื้นที่ยะลา ตรวจเยี่ยมสมัครเลือกตั้ง อบต. และให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบอุทกภัย กำชับการปฏิบัติงาน รับสมัครและเตรียมการให้พร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก อบต. 11 มกราคม 2569
วันนี้ (11 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมและรับฟังรายงานการสรุปภาพรวมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่จังหวัดยะลา พร้อมนำความห่วงใยจาก กกต. ที่เป็นห่วงเรื่องการจัดการเลือกตั้ง อบต. และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดยะลา รวมถึงรับฟังปัญหาของจังหวัดยะลา ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับฟังรายงานสรุปสถานการณ์ดังกล่าวจาก นายปิยะวุธ เขียวขำ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา พร้อมด้วย นายอนุกูล ศรีจันทร์งาม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี ที่สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดยะลา ศูนย์ราชการจังหวัดยะลา
จากนั้น นายแสวงและคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก อบต.พร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ดำเนินการภายใต้สถานการณ์อุทกภัยที่อาจกระทบต่อการจัดการเลือกตั้ง เลขาธิการ กกต.ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย พร้อมให้การดำเนินการรับสมัครเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งเน้นย้ำให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญ เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก อบต.ที่จะมีขึ้นในวันที่ 11 มกราคม 2569 ด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย
สำหรับในพื้นที่จังหวัดยะลา มีการเลือกตั้ง อบต. จำนวน 47 แห่ง โดยมี อบต. จำนวน 44 แห่ง ดำเนินการรับสมัครไปแล้ว ระหว่างวันที่ 1 - 5 ธันวาคม 2568 แต่มี อบต. 3 แห่ง ได้แก่ อบต.พร่อน อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ และ อบต.ท่าธง ที่รับสมัครระหว่างวันที่ 8 - 12 ธันวาคม 2568 และ อบต. ทั้งหมดจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2569