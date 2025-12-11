“วิโรจน์” ชมกองทัพ-ปค.อพยพได้ดีการข่าวแม่น โต้เขมรมีสัดส่วน แนะโชว์ภาพถ่ายอากาศแจงนานาชาติ

ส.ส.พรรคส้ม ชมกองทัพ–ฝ่ายปกครอง อพยพประชาชนได้ดี ชี้การข่าวแม่นยำ ตอบโต้กัมพูชาอย่างมีสัดส่วน แนะไทยโชว์หลักฐานภาพถ่ายอากาศชี้แจงนานาชาติ
วันนี้ (11ธ.ค.) นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา โดยระบุว่าลำดับแรก กมธ.กำลังติดตามมาตรการเยียวยาทหารผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ เพื่อให้มั่นใจว่ารัฐจะดูแลสภาพจิตใจและการชดเชยเยียวยาครอบครัวทหารอย่างเต็มที่ พร้อมเผยว่ากำลังรวบรวมรายชื่อและทำหนังสือติดตามอย่างใกล้ชิด
นายวิโรจน์กล่าวว่า ในส่วนการอพยพประชาชน เจ้าหน้าที่ทหารและฝ่ายปกครองทำงานได้ดี การแจ้งเตือนและเคลื่อนย้ายประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยมีประสิทธิภาพ ทำให้ทหารในแนวรบไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยของพลเรือน และได้รับความร่วมมืออย่างดีจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
ส่วนกรณีที่เป้าหมายตอบโต้ของไทยส่วนใหญ่เป็นอาคารกาสิโนหรืออาคารสแกมเมอร์ร้าง นายวิโรจน์ระบุว่า เรื่องสแกมเมอร์เป็นอีกแนวรบหนึ่ง ซึ่งต้องใช้ทั้งมิติการต่างประเทศและมาตรการอื่น ๆ ร่วมจัดการ แม้จะเป็นผลพลอยได้ แต่ ข้อมูลข่าวกรองบ่งชี้อย่างมีนัยยะสำคัญ ว่าอาคารเหล่านั้นถูกใช้เป็น แหล่งซุกซ่อนอาวุธและโดรนพลีชีพ ที่คุกคามไทย จึงถือเป็นการตอบโต้ที่ “ได้สัดส่วน” และทำลายขีดความสามารถฝ่ายตรงข้ามอย่างถูกต้องตามหลักยุทธวิธี
นายวิโรน์ย้ำว่า กองทัพไม่ได้โจมตีอาคารเพียงเพราะเป็นตึกสแกมเมอร์ แต่เพราะข้อมูลการข่าวแม่นยำว่ามีการกักเก็บอาวุธเทคโนโลยีสูงไว้ในพื้นที่ดังกล่าว จึงไม่แปลกที่ฝ่ายตรงข้ามจะเลือกใช้พื้นที่เทคโนโลยีสูง เช่น ศูนย์ปฏิบัติการสแกมเมอร์ เป็นที่ซุกซ่อนอาวุธ พร้อมระบุว่า เป็นการยิงปืนนัดเดียว ได้นกสองตัว
สำหรับท่าทีแข็งกร้าวของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี นายวิโรจน์มองว่า ณ เวลานี้ ไทยต้องการผู้นำที่ชัดเจนตรงไปตรงมา สิ่งเร่งด่วนที่สุดคือ ยึดพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่เป็นภัยคุกคามต่อพลเรือนและกองทัพไทย และต้องพยายามทำลายศักยภาพการรบของกัมพูชา เพื่อลดสมรรถนะการใช้โดรนและอาวุธสงครามโจมตีประเทศไทย พร้อมชี้ให้เห็นต้นตอสำคัญว่า แหล่งรายได้จากสแกมเมอร์เป็นเงินทุนสำคัญที่กัมพูชาใช้จัดหาอาวุธจำนวนมาก โดยเฉพาะโดรนพลีชีพราคาถูกแต่ทำลายล้างสูง
“ถ้าเราไม่สามารถจัดการสแกมเมอร์ให้สิ้นซากได้ กัมพูชาก็จะมีเงินมาซื้ออาวุธรุกรานเราไม่รู้จบ เบื้องลึกเบื้องหลังคือสงครามสแกมเมอร์” นายวิโรจน์กล่าว
เมื่อถามถึงการที่นายอนุทินจะพบประธานาธิบดีสหรัฐฯ นายโดนัลด์ ทรัมป์ นายวิโรจน์แนะนำว่า ไทยต้องทำงานเชื่อมโยงข้อมูลข่าวกรองและทหารร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศอย่างไร้รอยต่อ ไม่ใช่แค่ชี้แจงต่อทรัมป์ แต่ต้องอธิบายต่อประชาคมโลกว่า เหตุใดไทยต้องโจมตีเป้าหมายเหล่านั้น และควรเผยหลักฐานทั้งภาพถ่ายทางอากาศและภาพโดรนประกอบ หากไทยชี้แจงได้ว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งซุกซ่อนอาวุธสงครามจริง ก็จะเป็น เหตุผลที่นานาชาติรับฟังได้ และสอดคล้องกับมาตรการตามกฎบัตรสหประชาชาติ