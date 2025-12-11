"อนุทิน" ถก รองนายกฯมาเลย์ เพิ่มความร่วมมือทั้งฮาลาล การศึกษา ปราบยา พร้อมจัดการน้ำร่วมกัน

นายกฯ หารือ รอง นรม. และ รมว. กระทรวงการพัฒนาชนบทและส่วนภูมิภาคมาเลเซีย เพิ่มพูนความร่วมมือในสาขาที่ไทยและมาเลเซียมีศักยภาพ โดยเฉพาะสินค้าฮาลาล การศึกษา และการปราบยาเสพติด พร้อมวางแนวทางบริหารจัดการน้ำร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2568) เวลา 11.25 น. ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ดาโตะ เซอรี ดร. อะฮ์มัด ซาฮิด บิน ฮามีดี (Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาชนบทและส่วนภูมิภาคมาเลเซีย เข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 14 (14th ASEAN Ministers Meeting on the Rural Development and Poverty Eradication and Related Meetings - AMRDPE)
ภายหลังเสร็จสิ้น นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยสาระสำคัญของการหารือ ดังนี้
นายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับและยินดีที่ได้พบกับรองนายกรัฐมนตรีมาเลเซียฯ อีกครั้ง ในโอกาสเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและการขจัดความยากจน ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 10–12 ธันวาคม 2568 โดยกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าการประชุมดังกล่าวจะประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ด้านรองนายกรัฐมนตรีมาเลเซียฯ ขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ตลอดจนขอบคุณรัฐบาลไทยที่ดูแลและอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางกลับประเทศได้อย่างรวดเร็วในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ซึ่งนายกรัฐมนตรีหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชาวมาเลเซียจะกลับมาท่องเที่ยวยังประเทศไทยอีกครั้ง โดยรองนายกรัฐมนตรีฯ เชื่อมั่นว่า การท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศกำลังฟื้นตัว โดยมีสัญญาณบวกจากจำนวนเที่ยวบินระหว่างกันกลับมาใกล้เคียงระดับปกติมากขึ้น
โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสำคัญร่วมกัน ดังนี้
สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซีย โดยนายกรัฐมนตรีได้เดินทางลงพื้นที่หลายครั้ง และเน้นย้ำว่า รัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มอย่างเต็มที่ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประชาชน พร้อมเห็นว่า ไทยและมาเลเซียควรเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างกันมากขึ้นในการบูรณาการการบริหารจัดการน้ำร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยป้องกันและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่า ไทยและมาเลเซียยังมีศักยภาพที่จะเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างกันได้อีกมาก โดยเฉพาะด้านการส่งออกสินค้าฮาลาล ซึ่งปัจจุบันตลาดฮาลาลมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ด้านการศึกษา มีการหารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาอาชีวะ และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีระหว่างกัน ด้านความมั่นคง มีการหารือถึงความร่วมมือเพื่อปราบปรามยาเสพติดระหว่างกัน เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป