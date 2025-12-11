“สว.รัชนีกร” ค้านเบี้ยประชุม กมธ.ร่าง รธน.10,000 บาท ซัดผลาญงบฯ แนะลดเหลือ 1,500–3,000 ก็พอ

“สว.รัชนีกร” ซัดผลาญงบ! ค้านเบี้ยประชุม กมธ.ร่างรธน. 10,000 บาท ชี้ไม่เหมาะยามประเทศรัดเข็มขัด แนะลดเหลือ 1,500–3,000 บาท
วันนี้ (11 ธ.ค. 2568 )ที่ประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม วาระ 2 วันที่สอง ได้เข้าสู่มาตรา 256/21 ว่าด้วย เบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ และคณะกรรมาธิการรับฟังความเห็นประชาชน โดยให้อำนาจออกเป็นพระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราในภายหลัง
น.ส.รัชนีกร ทองทิพย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อย ลุกอภิปรายคัดค้านอย่างหนัก ระบุว่า สังคมมองว่าเบี้ยประชุมเป็นผลประโยชน์ตอบแทนแก่ กมธ. ทั้งที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากตลอดกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ 1 ปี พร้อมเปิดข้อมูลว่า การยกร่างครั้งก่อนใช้งบกว่า 800 ล้านบาท เบี้ยประชุมครั้งละ 6,000 บาท และครั้งนี้มีการพูดใน กมธ.บางช่วงว่าเศรษฐกิจเปลี่ยนไป อาจต้องกำหนดเบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000 บาท เพื่อให้ คุ้มค่าการทำงานให้ประเทศ
น.ส.รัชนีกรกล่าวว่าในช่วงที่รัฐบาลกำลัง ตัดงบโรงพยาบาล งบภัยพิบัติ และงบทหาร รัฐสภาไม่ควรใช้งบอย่างไม่ระมัดระวัง จึงเสนอให้ลดเบี้ยประชุมลงเหลือ 1,500–3,000 บาท เทียบเท่ากับเบี้ยประชุมของ ส.ส. และ ส.ว.
ด้านนายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน และประธาน กมธ. ชี้แจงทันควันว่า ที่ประชุมกรรมาธิการไม่เคยมีมติใด ๆ ให้กำหนดเบี้ยประชุมที่ 10,000 บาท พร้อมย้ำว่าสิ่งที่ สว.รัชนีกรกล่าว “ไม่เป็นความจริง” และยังไม่มีข้อสรุปเรื่องตัวเลขเบี้ยประชุมแต่อย่างใด ยืนยัน กมธ.ไม่เคยกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อฝ่ายใด
ท้ายที่สุด ที่ประชุมรัฐสภา ลงมติเห็นชอบตามข้อเสนอของ กมธ.เสียงข้างมาก และเดินหน้าพิจารณาต่อไปในมาตราถัดไป