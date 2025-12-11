'ไชยชนก' แจง กมธ.มั่นคงปมสแกมเมอร์ ลั่นพร้อมตอบทุกเรื่อง หวังไม่ใช่เกมการเมือง

'ไชยชนก' เข้าชี้แจง กมธ.ความมั่นคงฯ ปมสแกมเมอร์ ลั่นมาด้วยความบริสุทธิ์ใจ พร้อมตอบทุกเรื่อง หวังว่าจะไม่เกี่ยวกับเกมการเมือง
วันนี้ (11 ธ.ค. 68) นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยก่อนเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐฯ ที่มีนายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เป็นประธาน ในวาระพิจารณาศึกษาความคืบหน้าการแก้ปัญหาฟอกเงินของกลุ่มทุนกัมพูชาที่เชื่อมโยงกับสแกมเมอร์ รวมทั้งติดตามความคืบหน้ากรณีนายเบน สมิธ และนายยิม เลียก ว่า ตนเองพร้อมตอบทุกอย่าง ไม่มีอะไรต้องปิดบัง วันนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี เพราะเรามีความตั้งใจที่จะจัดการเรื่องนี้จริง ๆ ที่ผ่านมาได้มีการพูดคุยกัน เนื่องจากมีประเด็นที่นายรังสิมันต์เผยแพร่ผ่านสื่อ ซึ่งเป็นประเด็นการเมือง หวังว่าการเชิญในครั้งนี้จะได้ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อจัดการเครือข่ายสแกมเมอร์อย่างจริงจัง หวังว่าจะไม่ใช่เกมการเมือง ตนเองมาด้วยความบริสุทธิ์ใจและมีทุกอย่างพร้อม ตั้งใจที่จะจัดการเรื่องนี้
เมื่อถามว่า พร้อมที่จะให้ข้อมูลทุกอย่างกับคณะกรรมาธิการใช่หรือไม่ นายไชยชนก กล่าวว่า ทุกอย่างที่ตนเองดำเนินการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงมาให้ได้หมด แต่บางเรื่องเป็นข้อมูลในกระบวนการคดีพิเศษ จึงไม่แน่ใจว่าจะให้ข้อมูลได้มากน้อยแค่ไหน ส่วนความคืบหน้ากรณีคดีสินบน 40 ล้านบาท จบจากกระบวนการของตนเองนานแล้ว เราให้ข้อมูลทุกอย่างตามกฎหมาย ตอนนี้เรื่องอยู่ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ก็น่าจะไปสุดทาง ตนเลยไปโฟกัสเรื่องอื่นต่อ ในฐานะผู้ให้ข้อมูลไม่ได้มีเรื่องอะไรที่ทำได้เพิ่มเติม
เมื่อถามว่า เรื่องไปสุดทางแล้วใครเป็นคนผิด คนที่ถูกกล่าวหาคือใคร นายไชยชนก กล่าวว่า ตนเองไม่แน่ใจ ทราบมาว่ามีการเชิญบุคคลที่ตกเป็นข่าวมาให้ข้อมูล แต่ก็ยังไม่ได้มีการเข้าไปให้ข้อมูล ซึ่งได้มีการออกหมายเรียกแล้ว 2 ครั้ง แต่ยังไม่มา ส่วนสามารถออกหมายจับได้หรือไม่ ไม่ใช่อำนาจของตนเอง