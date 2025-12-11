กองทัพฟาด "ฮุนเซน" ด้วยหลักฐาน ยัน "เหมนยั่วยุ" ยิงก่อน ** “เท้ง”วอนโดน F-16 หย่อนไข่ เบรกทหาร อย่าใช้กำลัง จนกลายเป็นผู้รุกราน

ข่าวปนคน คนปนข่าว
++ กองทัพฟาด "ฮุนเซน" ด้วยหลักฐาน ยัน "เหมนยั่วยุ" ยิงก่อน
สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา เดือดเข้าวันที่สาม
ท่ามกลางหลักฐานจริงในสมรภูมิที่ไม่จกตา แต่ "ฮุน เซน" ผู้อยู่เบื้องหลังการก่อสงครามครั้งนี้ ก็มิวายโกหกว่าไทยรุกราน
“ฮุน เซน” อดีตผู้นำกัมพูชา ที่ใครๆ ก็รู้ว่าถึงวางมือลง แต่ก็ยังคุมเกมทั้งกระดาน ออกคำสั่งถึงแนวหน้าตัวเอง กล่าวหาว่า ไทยเป็นฝ่ายรุกรานโดยใช้อาวุธหนักระดมยิง “ยั่วยุ” ฝั่งกัมพูชา หวังฉีกสัญญาหยุดยิง
ถถถถ..โถ ฮุน เซน "เล่นใหญ่" เหมือนเดิม ทั้งที่ความจริงมันสวนทางกันแบบหน้ามือเป็นหลังเท้า
ต้องไม่ลืมว่า ตั้งแต่ปลายกรกฎาคมเป็นต้น มาฝ่ายกัมพูชานั่นแหละ ที่เดินเกมยั่วยุไม่หยุด ทั้งล้ำแดน ทั้งฝังทุ่นระเบิด ทั้ง "ยิงก่อน" แบบไม่ให้สัญญาณไฟแดง ไฟเหลือง ใดๆ ทั้งสิ้น
งานนี้ โฆษกกองทัพบก “พลตรี วินธัย สุวารี” เลยต้องออกมาปัดแบบสุภาพแต่เชือดนิ่มๆ พร้อมตอกกลับ
เริ่มจาก ตลอดเวลาที่ผ่านมา ผู้บัญชาการตัวจริงของกัมพูชา…ก็คือตัว "ฮุน เซน” ไม่ต้องตลบตะแลง เลยว่าไม่เคยยิงก่อน และ ไม่คิดตอบโต้ พร้อมกับกล่าวหาว่าไทยเป็น “ผู้รุกราน”
“พลตรี วินธัย” ถึงกับยกแฟ้มหลักฐานมาโชว์ว่า กัมพูชา หรือ "เหมน" เป็นฝ่ายเริ่มก่อน ทั้งการนำกำลังติดอาวุธเข้ามาในเขตไทยหลายพื้นที่ แถมใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลในแนวชายแดน ซึ่งมีผลกระทบต่อพลเรือนจำนวนมาก
ที่ตลกร้ายกว่านั้น คือ ฝั่งกัมพูชาบอกให้ทหาร “อดทน” แต่ตั้งแต่ 7 ธ.ค. กลับระดมยิงฝ่ายไทยไม่ยั้ง ใช้อาวุธทุกชนิดแบบจัดหนัก…หนักจนฝ่ายไทยหมดความอดทน
สุดท้าย โฆษกกองทัพบกต้องย้ำชัดอีกครั้งว่า ไทยไม่ได้เริ่ม และมีสิทธิ์ป้องกันตัวเอง
เพื่ออธิปไตย เพื่อแผ่นดิน และเพื่อประชาชนของเรา
เรียกได้ว่า… งานนี้ "ฮุน เซน" จะตอแหลยังไงก็พูดไป แต่นานาชาติเขาไม่โง่ ไม่มีใครเชื่อ เพราะหลักฐานมันไม่เคยโกหก โดยเฉพาะเรื่องทุ่นระเบิด
หลักฐานพิสูจน์ชัดเจน จนทำให้ฝ่ายรัฐบาลไทย ขอระงับข้อตกลงร่วม เพราะผลจากการกระทำของฝ่ายกัมพูชา
เพราะฉะนั้นกัมพูชา จึงเป็นผู้ที่ฉีกสัญญาต่างๆ โดยเจตนาผ่านการกระทำของตนเอง
“ฮุน เซน” และ “ฮุน มาเนต” ลูกชาย จะโอดครวญ จะสับขาหลอก จะโวยวายแค่ไหน…ถ้าภาพจริงในสนามมันฟ้อ งก็แก้ต่างไม่ได้หรอกนะ ... สมเด็จที่มาจากนรก!.
++ “เท้ง”วอนโดน F-16 หย่อนไข่ เบรกทหาร อย่าใช้กำลัง จนกลายเป็นผู้รุกราน
เมื่อวันก่อน “เท้ง” ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ได้พูดถึงปัญหาสงคราม ไทย-กัมพูชา โชว์ฝีปาก เสนอ Endgame ระบอบ ฮุน เซน โดยเปิด 3 แนวรบ จบปัญหาถาวร ...
1.แนวรบทางทหาร ต้องทำลายเป้าหมายทางทหารเพื่อขจัดขีดความสามารถในการรบของกัมพูชา 2. แนวรบข่าวสาร กระทรวงการต่างประเทศ ต้องเร่งชี้แจงชาวโลก ว่าไทยมีความชอบธรรมในการปกป้องตนเอง และ 3. แนวรบโลกล้อมกัมพูชา ล้อมตระกูลฮุน ด้วยการปราบสแกมเมอร์
“เท้ง” คิดว่า คนไทยกำลังเลือดรักชาติขึ้นหน้า พูดอย่างนี้ ดูมีแสง มีหล่อแน่
ปรากฏว่าบรรดา “ด้อมส้มรุ่นใหญ่” ทั้งหลาย ทนไม่ได้ ออกมาเปิดหน้า ถล่มแหลกว่า ทำไม “เท้ง” ที่ปกติก็ยืนตรงข้ามทหาร แต่คราวนี้ทำไมถึงหลุดไปอยู่ข้างทหารขนาดนั้น
…การพูดเช่นนนั้น มันแสดงออกถึงความรู้ที่ตื้นเขิน แล้วยังไม่รู้ตัวอีกว่า ตัวเองไม่รู้
…แทนที่จะเสนอแนวทางสันติภาพ กลับไปหนุนความรุนแรง หวังจะเอามาเป็นแต้มต่อ ในการเลือกตั้ง...แย่ฉิบหาย!!
เจอเข้าแบบนี้ วันวาน “เท้ง” จึงออกมาพูดใหม่ ว่าสถานการณ์ตอนนี้ ทั้งทหาร ทั้งประชาชน เกิดความสูญเสีย ทุกคนเสียใจ ไม่อยากให้เกิดขึ้น อยากให้สถานการณ์จบโดยเร็ว แต่รัฐบาลต้องตั้งธงให้ชัดว่า คำว่า “จบ” จะไปจบที่ตรงไหน
ว่าแล้วก็ยกคำพูดของ “พล.ต.ณัฐ ศรีอินทร์” รองแม่ทัพภาค 2 ที่ว่า ไม่มีการรบใด ไม่จบที่การเจรจา !
จึงอยากให้ “อนุทิน ชาญวีรกูล” ในฐานะนายกรัฐมนตรี แสดงท่าทีออกมาให้ชัด ไม่ใช่ปล่อยให้มีการปะทะ ลุกลามบานปลายไปเรื่อยๆ จนไม่รู้ว่าจุดจบนั้นอยู่ตรงไหน
การใช้กำลังทหารตอบโต้นั้น ต้องทำให้ได้สัดส่วน ให้อยู่ในขอบเขตของการปกป้องอธิปไตย ไม่ใช่ทำเกินขอบเขตจนถูกมองว่า เราเป็นผู้รุกราน ดังนั้นอย่าทำอะไรเกินเลย จนไปตกหลุ่มพรางของเขา
และอีกอย่างที่ นายกฯไม่ควรทำคือ “การตีเช็คเปล่า” ให้ฝ่ายความมั่นคง ทำได้ทุกเรื่อง แล้วตัวเองลอยตัวอยู่เหนือปัญหา เพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นในอนาคต นายกฯจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ในฐานะผู้นำฝ่ายบริหาร
เมื่อ “เท้ง” ออกมาพูดอย่างนี้ ทัวร์ยิ่งลงหนัก เพราะนี่ไม่ต่างอะไรกับการเป็นโฆษก เป็นปากเป็นเสียงให้ฝ่ายกัมพูชา พระยาละแวก!
“เท้ง” ลืมไปแล้วหรือว่า สงคราม 5 วัน รอบที่แล้ว ที่ “แม่ทัพกุ้ง” ยึดคืนมาได้ 11 จุด แต่กลับมีคำสั่งให้ “หยุดยิง” เพื่อเข้าสู่การเจรจาสันติภาพ มีทั้ง “โดนัลด์ ทรัมป์” ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และ “อันวาร์ อิบราฮิม” ประธานอาเซียน เป็นสักขีพยาน แล้ว กัมพูชาปฏิบัติตามข้อตกลงหรือไม่
ชายแดนไทยยังมีปัญหา กระทบกระทั่งมาตลอด จนทหารไทยเหยียบกับระเบิด เสียขาที่ 7 ไม่เพียงเท่านั้น กัมพูชายัง อ้างสิทธิ์ ปราสาทตาควาย ปราสาทคนา บ้านหนองจาน บ้านหนองหญ้าแก้ว หรือพื้นที่จังหวัดตราด ที่เขมรสร้างกาสิโนรุกล้ำเขตแดนไทย และการรบครั้งใหม่นี้ ฝ่ายเขมรก็เป็นคนเปิดฉากยิงก่อน
แล้วอย่างนี้ “เท้ง” ยังเรียหา “โต๊ะเจรจา” อีกหรือ
ธรรมชาติของนักการเมืองฝ่ายค้าน มักจะเห็นแย้งกับฝ่ายรัฐบาล พยายามคิดหาวาทกรรมมาหักล้าง อันนั้นเข้าใจได้
แต่ในห้วงเวลา และสถานการณ์ ที่ประเทศชาติต้องการความสามัคคี เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ เช่นนี้ มันไม่ใช่เวลาหาเสียง หรือขัดแย้งกันเอง ไม่ใช่เวลาที่จะมาท้วงติงแบบ “โลกสวย” จนถูกมองว่าไปแย่งงาน “มาลี โสเจียตา” โฆษกกลาโหมกัมพูชา
นี่หรือความคิด และทัศนคติ ของคนที่เสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย
มันน่าให้ F-16 หย่อนไข่ใส่ปากจริงๆ !!