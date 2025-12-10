กกต.ตรวจสมัครเลือกตั้งอบต. ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานพื้นที่ประสบอุทกภัยในสตูล มอบเงินช่วยสงขลา

เลขาธิการ กกต. ตรวจเยี่ยมการรับสมัครเลือกตั้ง อบต. ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบอุทกภัยในจ.สตูล พร้อมมอบเงินช่วยเหลือในพื้นที่จ.สงขลา
วันนี้ (10ธ.ค.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ในจังหวัดสตูล โดยมีนายคณิต คงช่วย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พล.ต.ต. นิพล เหมสลาหมาด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสตูล นายเชษฐ บุตรรักษ์ นายอำเภอควนโดน นายสิรวิชญ์ ง๊ะสมัน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล ให้การต้อนรับ และสรุปสถานการณ์ภาพรวมของจังหวัดสตูล ถึงสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้น ในช่วงก่อนและหลังครบวาระการเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายก อบต. ครบวาระในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568
โดยสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดสตูลในครั้งนี้มีความรุนแรงและหนักมาก แต่การบริหารจัดการของจังหวัดสตูล ทำให้สถานการณ์ผ่านพ้นไปได้ ซึ่งในขณะนี้ภาพรวมของการเลือกตั้ง อบต.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐวางตัวเป็นกลาง โดยมีการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้ง สนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นชุดเคลื่อนที่เร็ว และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหน่วยเลือกตั้งละ 1 คน
นายแสวง ให้กำลังใจผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมคณะจังหวัดสตูล ที่บริหารจัดการสถานการณ์น้ำท่วมให้ผ่านพ้นไปได้ และบริหารจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก อบต. และ กกต.เป็นห่วงว่าในสถานการณ์น้ำท่วม ผู้ที่จัดการเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้งสามารถหาเสียงได้หรือไม่ รวมถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ และรับทราบว่าทางฝ่ายปกครอง ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือการเลือกตั้งของสำนักงาน กกต. และสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดสตูล มาโดยตลอด
โดยในวันนี้นายแสวง ได้ไปตรวจเยี่ยมในพื้นที่อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ อบต.ควนโดน อบต.ควนสตอ อบต.ย่านซื่อ และอบต.วังประจัน การลงพื้นที่ครั้งนี้ เป็นการติดตามความเรียบร้อยของการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก อบต. หลังประกาศเลื่อนกำหนดวันรับสมัครเป็นระหว่างวันที่ 8 – 12 ธันวาคม 2568 และเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2569 เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญ
วันเดียวกันนายแสวง ยังได้มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากเงินบริจาคของผู้บริหาร พนักงานลูกจ้างสำนักงานกกต.นักศึกษาหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งรุ่นที่ 14-16 รวมถึงผู้มีจิตศรัทธาจำนวน 409,999บาทให้แก่นายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา
ทั้งนี้ เงินบริจาคดังกล่าวเป็นเงินที่สำนักงานกกต. ได้รับจากผู้มีจิตใจอันเป็นกุศล รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้นกว่า 500,000 บาท โดยสำนักงานกกต. ได้นำเงินจำนวน 409,999 บาท มอบให้แก่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสงขลา ส่วนเงินบริจาคที่เหลือ สำนักงานกกต.จะนำไปสมทบ กองทุนสวัสดิการของสำนักงานฯเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาหนักงาน และลูกจ้างของสำนักงานฯที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นทีภาคใต้ต่อไป