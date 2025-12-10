รัฐสภา 328 เสียงหนุน กลไกทำรธน.ใหม่ มี กมธ.ร่างรธน.-รับฟังความเห็น มาจากรัฐสภาคัดเลือก

มติรัฐสภา 328 เสียง หนุน กลไกทำรธน.ใหม่ มี กมธ.ร่างรธน.-กมธ.รับฟังความเห็น มาจากรัฐสภาคัดเลือก
วันนี้ (10ธ.ค.) ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมรัฐสภา สมัยวิสามัญ เป็นพิเศษ ที่มีนายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา ฐานะรองประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุม ได้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พ.ศ.. ซึ่งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาแล้วเสร็จ ซึ่งที่ประชุมได้ใช้เวลา เกือบ 3 ชั่วโมง เพื่อพิจารณา ร่างมาตรา 4 ซึ่ง กมธ.เสียงข้างมากเสนอให้มี กมธ.ร่างรัฐธรรมนูญ จำนวน 35 คน ซึ่งรัฐสภาคัดเลือกจากบัญชีรายชื่อของผู้สมัครได้รับเลือกด้วยสูตร 20 หยิบ1 และ กมธ.รับฟังความคิดเห็นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่างรัฐธรรมนูญ จำนวน 35 คน ซึ่งรัฐสภาคัดเลือกจากบัญชีรายชื่อของบุคคลที่สมัครรับคัดเลือก ด้วยสูตร 20 หยิบ1
เมื่อการอภิปรายแล้วเสร็จ ได้ลงมติ ผลปรากฎว่า มติเสียงข้างมาก 328 เสียง เห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมาธิการเสียงข้างมากที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ต่อเสียงไม่เห็นด้วย 266 เสียง และมีผู้งดออกเสียง 21 เสียง
จากนั้นได้เข้าสู่กาพิจารณามาร่างมาตราต่อไปซึ่งเป็นรายละเอียดที่เกี่ยวกับที่มาของกมธ.ร่างรัฐธรรมนูญ และ กมธ.รับฟังความคิดเห็น ทั้งนี้ก่อนเริ่มพิจารณาเนื้อหา นายชูศักดิ์ ศิรินิล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ฐานะกมธ.เสียงข้างน้องที่สงวนความเห็นได้ขอถอนประเด็นที่สงวนไว้ เนื่องจากในร่างมาตราก่อนหน้านั้นแพ้มติเสียงข้างมากของรัฐสภา