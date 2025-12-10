ข้อควรรู้และระเบียบปฏิบัติสำคัญในการหาเสียงเลือกตั้ง อบต. เพื่อความสุจริตและเที่ยงธรรม

รู้ไหมว่า เราก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเลือกตั้ง อบต. ที่สุจริต เที่ยงธรรม ได้ มาช่วยกันสอดส่อง
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการหาเสียงอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างมาตรฐานการเลือกตั้งที่สุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัคร และประชาชน ร่วมกัน ศึกษาระเบียบและข้อห้ามสำคัญตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น เพื่อป้องปรามการกระทำผิด และให้การ เลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีสาระสำคัญที่ผู้สมัครและผู้เกี่ยวข้องต้องพึงระวัง ดังนี้
1. ห้ามจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนหรืองดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร หรือชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใด ด้วยการ
- จัดทำให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด อันอาจ คำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด
- ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด ศาสนสถาน สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบันอื่นใด
รวมถึงห้ามจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม ห้ามหาเสียงด้วยการจัดมหรสพ งานรื่นเริง และห้ามหาเสียง ด้วยการหลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนน นิยมของผู้สมัคร (ม.65 พรบ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไข เพิ่มเติม)
2. ระมัดระวังมิให้นำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียง โดยเด็ดขาด นอกจากนี้ การจัดทำป้ายและประกาศหาเสียง เช่น แผ่นป้ายหาเสียงและใบปลิว ต้องระบุชื่อผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จำนวน และวันเดือนปีที่ผลิตให้ชัดเจน ห้ามโปรยทิ้งในที่สาธารณะ และต้องติดป้ายในสถานที่และมีขนาด ตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น
ทั้งนี้ ในการหาเสียงทั่วไปและการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องแจ้งรายละเอียดการดำเนินการให้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบตามแบบฟอร์มที่กำหนดก่อนดำเนินการ นอกจากนี้ ผู้สมัคร จะต้องควบคุมค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งไม่ให้เกินวงเงินที่กฎหมายกำหนด และรายงานให้ผู้อำนวยการ การเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบภายหลังเสร็จสิ้นการเลือกตั้งด้วย (ม.66 พรบ. เลือกตั้งสมาชิกสภา ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบ กกต. ว่าด้วยวิธีการหาเสียง และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
3. ห้ามผู้สมัครจัดยานพาหนะรับ-ส่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้ง เพื่อจูงใจให้ไปลงคะแนน ยกเว้น หน่วยงานรัฐสามารถจัดยานพาหนะรับ-ส่ง ตามหน้าที่ได้ สำหรับช่วงเวลาหาเสียง ผู้สมัครต้องยุติ การโฆษณาหาเสียง ทุกช่องทาง ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้ง จนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง (ม.64 และ ม.67 พรบ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
4. เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ห้ามใช้ตำแหน่งหน้าที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร และกฎหมายยังห้ามบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย เข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งในทุกกรณี (ม.68 และ ม.69 พรบ. เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
สรุป ข้อปฏิบัติและข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง อบต. ได้ง่าย ๆ ดังนี้
-ห้ามซื้อสิทธิขายเสียง
-ห้ามหาเสียงด้วยการจัดเลี้ยง / จัดมหรสพ
-ห้ามหาเสียงด้วยการใช้ข้อมูลเท็จ–ขู่เข็ญ–คุกคาม
-ห้ามจัดหายานพาหนะขนคนรับ-ส่งไปลงคะแนน
-ห้ามนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียง
-แจ้งรายละเอียดการหาเสียงต่อ ผอ.กกต.จังหวัด ก่อนดำเนินการ
-ติดประกาศและแผ่นป้ายหาเสียงในสถานที่และขนาดตามที่กำหนด
-ต้องหยุดหาเสียงก่อนเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้ง (10 ม.ค. 69)
การเลือกตั้งที่สุจริตคือสิทธิของทุกคน เพราะทำให้ได้ผู้นำท้องถิ่น ที่ใช้งบประมาณโปร่งใส และทำงานเพื่อ ประชาชนจริง ๆ ไม่ใช่เพราะผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม การฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง โดยเฉพาะการซื้อสิทธิ ขายเสียง การจัดเลี้ยง หรือการจัดยานพาหนะรับส่ง ถือเป็นความผิดร้ายแรง มีระวางโทษจำคุก ตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และศาลอาจมีคำสั่ง เพิกถอน สิทธิเลือกตั้งยาวนานถึง 20 ปี
นอกจากนี้ ยังมีข้อควรระวังและข้อห้ามกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง อีกหลายประการ สำนักงานคณะ กรรมการการเลือกตั้ง ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยสามารถศึกษาข้อมูล และรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th
สร้างสรรค์ประเทศไทย พร้อมใจไปเลือกตั้ง อบต.
- แจ้งเบาะแสการทุจริตผ่านสายด่วน 1444 หรือแอป ตาสับปะรด
- ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครและข้อมูลการเลือกตั้งได้ จากแอป Smart Vote
- ติดตามความรู้การเลือกตั้งผ่านเพจสำนักงาน กกต.
