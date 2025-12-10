“ชยพงศ์ พรรคไทยก้าวใหม่” ชี้การศึกษาไทยต้องปรับรองรับทักษะการเอาตัวรอดจากภัยพิบัติ ลดการสูญเสียและเสียโอกาสเรียนรู้

นายชยพงศ์ สายฟ้า รองหัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ เปิดเผยว่าจากสถานการณ์มหาอุทกภัยภาคใต้ที่ผ่านมาโดยเฉพาะที่หาดใหญ่ ได้สร้างความสูญเสียต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สิน สะท้อนถึงความเปราะบางของโครงสร้างพื้นฐาน ระบบจัดการภัยพิบัติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา ทำโรงเรียนต้องหยุดการเรียนการสอน นักเรียนเสียโอกาสในการเรียนรู้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐจะต้องมีการวางแผนในระยะยาว
หลังจากนี้ รัฐบาลต้องเร่งฟื้นฟูสถานศึกษาให้กลับมาเปิดเรียนได้โดยเร็ว ลดผลกระทบต่อเด็กและครู พร้อมซ่อมแซมอาคาร อุปกรณ์การสอน และบ้านพักครู จัดสรรงบฟื้นฟูโรงเรียน และสนับสนุนสินเชื่อ Soft Loan ให้สถานศึกษาเอกชนที่ขาดทุนสำหรับซ่อมแซมอาคารและอุปกรณ์การเรียน รวมถึงส่งนักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์ดูแลสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
พรรคไทยก้าวใหม่เสนอให้รัฐจัดทำแผนฟื้นฟูทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยมุ่งเสริมความพร้อมของสถานศึกษาต่อภัยพิบัติ ต้องมีแผนเผชิญเหตุและการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ โดยมีตัวอย่างที่ดีจากญี่ปุ่น ซึ่งทุกโรงเรียนมีคู่มือป้องกันภัยพิบัติ เส้นทางอพยพ จุดรวมพลปลอดภัย และการซ้อมประจำเดือน เด็กยังได้รับการสอนตั้งแต่ประถมให้รู้สัญลักษณ์เตือนภัย วิเคราะห์สถานการณ์ เข้าใจลักษณะภูมิประเทศ และช่วยเหลือผู้อื่น ทำให้มีทักษะเอาตัวรอดอย่างมีประสิทธิภาพ
นายชยพงศ์ ยังกล่าวด้วยว่า อย่างไรก็ตามสถานการณ์ภัยพิบัติยังได้เห็นอีกมุมมองจากการที่คนไทยทุกฝ่ายต่างร่วมมือร่วมใจสามัคคีส่งกำลังทรัพย์ กำลังกาย กำลังใจไปช่วยผู้ที่เดือดร้อน การเห็นแก่ส่วนรวม รู้จักเสียสละให้ผู้ที่ลำบากกว่า สิ่งเหล่านี้ถือเป็นค่านิยมที่ดีงามของสังคมไทยที่ควรปลูกฝังให้กับเยาวชนนอกเหนือไปจากทักษะที่จำเป็นในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติ
“สังคมควรใช้เหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้เป็นบทเรียน ปรับหลักสูตรให้ยืดหยุ่น และบูรณาการความรู้ด้านภัยพิบัติในโรงเรียน ปลูกฝังวินัย เพื่อวางแผนเชิงโครงสร้าง ลดผลกระทบต่อทุนมนุษย์และอนาคตของประเทศ” นายชยพงศ์ กล่าว