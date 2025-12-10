“ธนกร” ขับเคลื่อนความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น สร้างห่วงโซ่การผลิตร่วมกัน ยกระดับศักยภาพ SMEs - Startups ทั้งสองประเทศ

“ธนกร” ขับเคลื่อนความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น ปักธงอุตสาหกรรมอนาคต สร้างห่วงโซ่การผลิตร่วมกัน ยกระดับศักยภาพ SMEs - Startups ทั้งสองประเทศ และพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมรีไซเคิล ผลักดันไทยสู่อุตสาหกรรมมาตรฐานสูงของเอเชีย
วันที่ 9 ธันวาคม 2568 นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ให้การต้อนรับ นายโอตากะ มาซาโตะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ณ กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับความร่วมมือเชิงลึกด้านอุตสาหกรรม โดยเฉพาะยานยนต์สมัยใหม่ ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม และการพัฒนาบุคลากร SMEs ไทยให้ก้าวทันเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใหม่ของญี่ปุ่น
นายธนกร เปิดเผยว่า การพูดคุยในครั้งนี้ได้ข้อสรุป 3 เรื่องที่ทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าควรเดินหน้าทันที คือ 1) เชื่อมโยงห่วงโซ่อุตสาหกรรมยุคใหม่ ร่วมขยายความร่วมมือในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ เซมิคอนดักเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง และพลังงานสะอาด เพื่อสร้างห่วงโซ่การผลิตที่แข็งแรงร่วมกัน ไทยพร้อมผลักดัน SMEs เข้าสู่เครือข่ายญี่ปุ่น รวมถึงอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนและสิทธิประโยชน์เต็มที่
2) พัฒนาศักยภาพ SMEs และ Startups ทั้งสองประเทศจะเร่งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ มาตรฐาน และเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยเชื่อมต่อกับเครือข่ายธุรกิจญี่ปุ่นมากขึ้น ควบคู่กับการยกระดับบุคลากรและระบบนวัตกรรม เพื่อให้ SMEs และ Startups เป็นกำลังหลักของเศรษฐกิจใหม่
3) วางระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและรีไซเคิล โดยร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมรีไซเคิล และการจัดการซากรถและแบตเตอรี่อย่างเป็นระบบ ซึ่งไทยต้องการเรียนรู้ประสบการณ์จากญี่ปุ่นเพื่อนำมาต่อยอด ลดการพึ่งพาทรัพยากร และก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างจริงจัง
นายธนกร กล่าวอีกว่า ทั้งสองฝ่ายยังยืนยันกรอบดำเนินงานภายใต้กลไกหารือพลังงานและอุตสาหกรรมไทย–ญี่ปุ่น (EID) พร้อมเร่งจัดทำ Roadmap ความร่วมมือร่วมกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนเชิงเวลาและผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยตั้งเป้าหมายให้ภาคเอกชนเห็นความคืบหน้าและโครงการความร่วมมือจริงให้เร็วที่สุด
“นี่คือการเริ่มต้นความร่วมมืออย่างจริงจัง เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมสมัยใหม่ร่วมกับญี่ปุ่น และสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับคน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างความมั่นใจในสายตาของนักลงทุน” นายธนกร กล่าว
สำหรับการพบปะครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า ไทยและญี่ปุ่นกำลังเดินหน้าความร่วมมือเชิงรุกในอุตสาหกรรมอนาคตอย่างจริงจัง โดยใช้การเติบโตที่ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดห่วงโซ่อุปทาน เป็นกรอบร่วมเพื่อผลักดันไทยสู่อุตสาหกรรมมาตรฐานสูงของเอเชียในระยะยาว