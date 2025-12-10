“ไชยชนก” นำดีอีถอดแบบ “บุรีรัมย์โมเดล” วางระบบบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวทั่วไทย จ่อชงครม.

“ไชยชนก” นำทัพ ดีอี ถอดแบบ “บุรีรัมย์ โมเดล” วางระบบบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวทั่วประเทศ ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อม ชง ครม.สัปดาห์หน้า
วันนี้ (10ธ.ค.) นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมระบบบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ และพบปะให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา พร้อมด้วยนายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI ผู้บริหารบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.) ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
นายไชยชนก กล่าวว่า การตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการระบบศูนย์พักพิงชั่วคราว สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ถือเป็นศูนย์พักพิงที่เป็นศูนย์กลางของจังหวัด โดยนำเอาประสบการณ์จากสถานการณ์ความไม่มั่นคงครั้งที่ผ่านมา มาใช้การบริหารจัดการระบบศูนย์พักพิงชั่วคราว เพื่ออำนวยความสะดวกและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พักพิง ด้วยการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ ซึ่งจากสถานการณ์ปัจจุบันมีประชาชนในศูนย์พักพิงฯ ประมาณ 10,000 คน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2,000 คน
ดังนั้นจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านที่พัก สิ่งของอุปโภค-บริโภคที่จำเป็น และอาหาร รวมถึงการจัดการด้านสาธารณสุข และด้านอื่นๆ โดยตนได้มอบหมายให้ สสช. และ BDI บูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชนในพื้นที่ เพื่อนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือในการจัดระบบลงทะเบียนผู้พักพิง การจัดการสิ่งของ และจัดส่งสิ่งของช่วยเหลือกระจายไปยังศูนย์พักพิงอื่นๆ การช่วยเหลือเยียวยา จากเดิมที่ใช้ระบบแบบ Manual
พร้อมให้ทั้ง 2 หน่วยงาน เก็บข้อมูลการบริหารจัดการร่วมกันของแต่ละหน่วยงาน จัดทำเป็นแผนต้นแบบ “บุรีรัมย์โมเดล” ในการวางระบบมาตรฐานการจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวทั่วประเทศ ทั้งในกรณีภัยความมั่นคง และภัยทางธรรมชาติ หรือภัยด้านอื่นๆ
นอกจากนี้ยังมอบหมายให้ NT วางระบบการสื่อสารโทรคมนาคม Wi-Fi และติดตั้งกล้องวงจรปิด ประจำศูนย์พักพิงต่างๆ รวมทั้ง ปณท. ที่ช่วยเหลือด้านการแจกจ่าย และจัดส่งสิ่งของให้ความช่วยเหลือ
ขณะเดียวกันกระทรวงดีอี ยังได้เตรียมจัดทำระบบ DE Center Life ซึ่งเป็นระบบศูนย์กลางข้อมูลการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดสถานการณ์ที่ไม่มั่นคงในพื้นที่ ซึ่งระบบจะรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการช่วยเหลือประชาชน และจะทำการลบข้อมูลจากศูนย์กลางเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจช่วยเหลือ ซึ่งจะมีการจัดทำเป็นระเบียบที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเป็นระบบเดียวกันทั่วประเทศ
“จากปัญหาภัยพิบัติ รวมถึงภัยความมั่นคง ทำให้การวางระบบศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับผู้พักพิงจึงเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งกระทรวงดีอี เป็นศูนย์กลางของการรวบรวมข้อมูลของแต่ละหน่วยงานที่ช่วยลดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือประชาชน ผ่าน DE Center Life ก่อนลบข้อมูลประชาชนเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ ซึ่งกำหนดเป็นระเบียบหลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ โดยจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า” นายไชยชนก กล่าว