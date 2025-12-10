เยาวชนไทยสุดเจ๋ง 2 ทีมช้างเผือกคว้ารางวัลชนะเลิศเวทีแข่งขันผลงาน“นวัตกรรมเกษตรฯ”

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ประกาศผลแข่งขันผลงาน“นวัตกรรมเกษตรฯ” ภายใต้โครงการ “ประกวด Young Agri Future 2025” 2 ทีมช้างเผือก “ ทีม Agro -Tech LRU” และ “ทีม OsSe” จับมือคว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง พร้อมจับมือ” สวก.” หนุนเด็กรุ่นใหม่อัดฉีดเงินวิจัย 20 ล้านบาท เพื่อนำผลงานไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ในอนาคต
ประกาศผลอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับโครงการประกวด Young Agri Future 2025 ที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ นำความรู้และความคิดสร้างสรรค์ มาสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร ถ่ายทอดความยิ่งใหญ่แห่งศาสตร์พระราชา ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมเกษตร : เพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าการผลิตเกษตรไทยยั่งยืน” ได้คัดสรรสุดยอดนักคิดคนรุ่นใหม่จาก 100 กว่าผลงาน จนได้ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศของแต่ละระดับ คว้ารางวัลมูลค่ารวม 530,000 บาท
พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดเผยว่า ตามที่ พกฉ. จัดโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีภาคการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร หรืออุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร Young Agri Future 2025 เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ ได้นำเสนอผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีภาคการเกษตร เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
พร้อมต่อยอดผลงานนวัตกรรมจากการวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ต่อไปได้ โดยแบ่งการประกวดออกเป็นระดับพื้นฐาน (มัธยมศึกษา-ปวช.) และระดับอุดมศึกษา (ปวส.-อนุปริญญา-ปริญญาตรี) รวม 20 รางวัล มูลค่ารวม 530,000 บาท ซึ่งโครงการประกวดครั้งนี้ มีกลุ่มคนรุ่นใหม่ส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 100 ผลงานจากทั่วประเทศ แต่คณะกรรมการได้คัดเลือกผลงานจนเหลือผู้ผ่านเข้ารอบตัดสินเพียง 59 ผลงาน เพื่อนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสินในรอบ Final เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2568 และได้ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศของแต่ละระดับ โดยมีพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวด เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา
สำหรับผลการประกวดในระดับอุดมศึกษา (ปวส. - อนุปริญญา - ปริญญาตรี)
รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท ได้แก่ทีม Agro -Tech LRU จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ผลงานนวัตกรรมการปอกเปลือกเขียวและกะเทาะกะลามะคาเดเมีย 2 ฟังค์ชัน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท ได้แก่ทีม CACOWs สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงาน โครงการนวัตกรรมการจัดการห่วงโซ่คุณค่าโกโก้ บนฐานโมเดลเศรษฐกิจ BCG รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท ได้แก่ทีม Ecosphere จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผลงาน พลาสคูร่า และรางวัลนวัตกรรมเกษตรขวัญใจมหาชน (Popular Vote) รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท ได้แก่ทีม BOUNTYHUNTER จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี ผลงาน นวัตกรรมลดความชื้นวัตถุดิบทางการเกษตรต้นทุนต่ำเพื่อสร้างและเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ส่วนในระดับพื้นฐาน (มัธยมศึกษา - ปวช.)
รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล 80,000 บาท ได้แก่ ทีม OsSe จากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ผลงาน : การพัฒนาเครื่องมือตรวจจับละอองสารเคมีด้วยโทรศัพท์มือถือ รองชนะเลิศอันดับ 1 รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 40,000 บาท ได้แก่ ทีม Angel Film จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ผลงาน : โครงงานการพัฒนาแผ่นฟิล์มคลุมดินชีวภาพจากกาบกล้วยเปลือกส้มโอ และไบโอชาร์จากเปลือกมังคุดในการรักษาความชื้นหน้าดิน รองชนะเลิศอันดับ 2 รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท ได้แก่ ทีม ทีม Aerosol จากโรงเรียนชลประทานวิทยา ผลงาน : เครื่องเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจแบบลงหัวด้วยระบบหมอกไฮบริดควบคุมสภาพแวดล้อมผ่านระบบอัจฉริยะเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนของสภาพอากาศ และ รางวัลนวัตกรรมเกษตรขวัญใจมหาชน (POPULAR VOTE) รับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ ทีม จิ้งจกผงกหัว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ผลงาน : เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพในการฟักของตั๊กแตนเพื่อแก้ไขปัญหาการฟักไข่ของตั๊กแตนที่ไม่สม่ำเสมอ
ด้านนายสำราญ สาราบรรณ์ ประธานกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีภาคการเกษตรครั้งนี้ว่า นับเป็นโครงการดีๆ ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพกฉ. มอบให้สำหรับเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ได้มีโอกาสในการนำเสนอแนวคิด นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตร อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ ได้เป็นสุดยอดนักคิด และพัฒนาต่อยอดผลงานนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการด้านการเกษตร และที่สำคัญคือ ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกมีโอกาสในการได้รับทุนวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบ หรือการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ สำหรับผลงานที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนวิจัย ของ สวก. ในวงเงินมูลค่ารวม 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท) อีกด้วย