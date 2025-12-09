รองโฆษกรัฐบาล เผย รัฐบาลไทย–บรูไน เดินหน้าความร่วมมือฮาลาล หนุนส่งออก–ยกระดับอาหารไทยสู่ตลาดโลก ตอกย้ำไทยศูนย์กลางฮาลาลอาเซียน
วันที่ (9 ธันวาคม 2568) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนในผลิตภัณฑ์อาหารและบริการฮาลาล ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งบรูไนดารุสซาลาม
ความร่วมมือดังกล่าวมุ่งส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การอำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และการพัฒนาตลาดส่งออก เพื่อยกระดับสินค้าอาหารและบริการของไทยให้ได้มาตรฐานสากล และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก โดยเฉพาะตลาดมุสลิมที่มีศักยภาพสูง
รองโฆษกฯ ระบุว่า ความตกลงฉบับนี้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฮาลาลของไทย เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ผู้ประกอบการไทย และตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลาลในภูมิภาคอาเซียน