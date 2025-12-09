"อนุทิน" อ้าง "พูดเผื่อไว้" หลังหลุดส่งสัญญาณหน.ส่วนราชการ อาจยุบสภาก่อน 31 ม.ค.

นายกฯเสียงไม่ใสเป็นหวัด ตอบสื่อ "พูดเผื่อไว้" หลังโผล่งส่งสัญญาณหัวหน้าส่วนราชการ อาจยุบสภาก่อน 31 มกราคม
วันนี้ (9ธ.ค.) เมื่อเวลา 16.40 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทินชาญ วีรกุล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าครั้งที่ 6/2568 ถึงกรณีแจ้งในที่ประชุม โดยให้เตรียมความ ในการทำงานกับรัฐบาลช่วงรักษาการ เหมือนกับการประชุมวงนี้จะไม่มีในเดือนหน้า นายกฯจะยุบสภาก่อนวันที่ 31 มกราคมเป็นไปได้หรือไม่ โดยนายกรัฐมนตรีได้หันมา ผายมือทั้งสองข้าง ก่อนตอบสั้นๆว่า ก็พูดเผื่อๆไว้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดทั้งวันนายกรัฐมนตรีมีน้ำเสียงไม่ใส เนื่องจากมีอาการไข้หวัด โดย อาการดังกล่าวเป็นมาตั้งแต่วัน เสาร์ที่ผ่านมา