"อนุทิน" โพสต์ธงชาติไทยสดุดี 3 ทหารพลีชีพปกป้องอธิปไตย สัญญาดูแลครอบครัววีรชนอย่างดี

นายกฯ โพสต์ภาพธงชาติไทย ขอสดุดี 3 ทหารกล้า เสียสละชีวิตปกป้องอธิปไตย สัญญาจะดูแลครอบครัววีรชนเป็นอย่างดี
วันนี้ (9ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 15.58 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงทหารที่เสียชีวิตจากการทําหน้าที่ปกป้องอธิปไตยไทยทั้ง 3 นาย ว่า "ขอกราบคารวะวีรบุรุษผู้กล้าทั้งสามท่าน ที่สละชีวิตเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติไทย ผมขอส่งกำลังใจให้แก่ครอบครัวของท่านและให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้การดูแลสมาชิกในครอบครัวทุกคนอย่างดีที่สุดและการเสียสละของท่านจะไม่เป็นสิ่งที่สูญเปล่าอย่างแน่นอน"
พร้อมภาพธงชาติไทย ที่มีข้อความว่า "เกิดมาได้เป็นไทย ใช่ทาสเขา ชีพคนเราต้องแตกดับอย่างมั่นแม่น หากต้องตาย ตายอย่างไรไม่เหมือนแม้น ตายเพื่อแผ่นพสุธามาตุภูมิ"