ภท.เปิดตัว รุ่นสอง “รัชกิจประการ” ลงสนามการเมือง ส่ง ”ปีเตอร์“ ลูก “โกโต” ชิงสตูลเขต 1

“ภูมิใจไทย” เปิดตัว รุ่นสอง “รัชกิจประการ” ลงสนามการเมือง ส่ง ”ปีเตอร์“ ลูก “โกโต” ชิงสตูลเขต 1 "อนุทิน" จับสวมแจ็คเก็ตพรรคด้วยตัวเอง
วันนี้ (9ธ.ค.) เมื่อเวลา 14.52 น. ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เปิดตัวนายพีรพัฒน์รัชกิจประการ หรือ ปีเตอร์ (ลูกชาย นายพิบูลย์ รัชกิจประการ หรือ โกโต) ว่าที่ผู้สมัครสส.จังหวัดสตูล เขต 1 พรรคภูมิใจไทย แทนนายพิบูลย์ รัชกิจประการ ที่จะไปเป็น ว่าที่ผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย และนายอนุทินยังได้สวมเสื้อแจ็คเก็ตพรรคภูมิใจไทยให้กับนายพีรพัฒน์อีกด้วย
จากนั้น นายพีรพัฒน์ให้สัมภาษณ์ว่า ตนมีความต้องการที่จะมาลงสมัครเป็นส.ส. จังหวัดสตูล และในปัจจุบันเป็นดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬา จังหวัดสตูล พร้อมระบุว่า ตนขอฝากเนื้อฝากตัวด้วย
สำหรับนายพิบูลย์ รัชกิจประการ เป็นน้องชายของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คมนาคม และแกนนำภาคใต้พรรคภูมิใจไทย