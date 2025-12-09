“อนุทิน” ยันคนละครึ่งพลัสเฟส 2 ทำแน่ถ้ายังเป็นรบ.อำนาจเต็ม ปัดช่วงชิงความได้เปรียบชอบแฟร์เกมส์

นายกฯ ย้ำ คนละครึ่งพลัสเฟส 2 ทำแน่ ถ้ายังเป็นรัฐบาลอำนาจเต็ม ยันไม่ทำสิ่งที่ขัดต่อรธน. ชอบแฟร์เกมส์ ไม่ช่วงชิงความได้เปรียบ
วันนี้ (9ธ.ค.) เมื่อเวลา 14.52 น. ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวถึงความชัดเจนในการดำเนินการโครงการคนละครึ่ง พลัสเฟสที่ 2 จะทำก่อนยุบสภาหรือไม่ ว่า เราต้องทำทุกอย่างในเวลาที่มีอยู่ให้เต็มที่
ส่วนจะมีการเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสัปดาห์หน้าหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ถ้ายังเป็นรัฐบาลเต็มรูปแบบอยู่ เราก็จะทำ และจะไม่ทำอะไรที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ แต่ถ้าเราไม่มีอำนาจเป็นรัฐบาลหรือยุบสภาแล้ว ก็ต้องรักษากฎกติกาของการเป็นรัฐบาลรักษาการณ์ ไม่ช่วงชิงความได้เปรียบใดใด ตนไม่ให้เกิดสิ่งนั้นแน่นอน ตนชอบแฟร์เกมส์ ชอบการต่อสู้ที่มีความเป็นธรรม