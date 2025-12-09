ครม.รับทราบผลพิจารณาข้อสังเกตข้อเสนอวุฒิฯ ขอเสนอญัตติให้ถกปัญหาบริหารงานประกันสังคม

รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม.รับทราบผลการพิจารณาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของวุฒิสภาในการพิจารณาญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้วุฒิสภาพิจารณาปัญหาการบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม
วันนี้ (9ธ.ค.) นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการพิจารณาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของวุฒิสภาในการพิจารณาญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้วุฒิสภาพิจารณาปัญหาการบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และแจ้งให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบต่อไป
นางสาวอัยรินทร์ กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาผลการพิจารณาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของวุฒิสภาในการพิจารณาญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้วุฒิสภาพิจารณาปัญหาการบริหารงานของสำนักงานประกันสังคมแล้ว โดยสรุปผลการพิจารณาว่าสำนักงานประกันสังคมได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการลงทุนระยะยาว ฉบับที่ 5 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2558 - 2570) กำหนดสัดส่วนการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงและมั่นคงสูง โดยขยายการลงทุนในตลาดต่างประเทศและสินทรัพย์นอกตลาด มีการศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและอิสระในการบริหารงานและได้กำหนดแผนการชำระหนี้ค้างชำระในปีงบประมาณ 2569 - 2572 และขยายความคุ้มครองและเพิ่มสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 40 แต่ไม่เพิ่มเงินสมทบให้แก่ผู้ประกันตน รวมถึงมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในหลายช่องทาง (www.sso.go.th, Facebook, Tiktok, Line) เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง