นายกฯ สั่งทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการรอบใหม่ แก้ข้อคลางแคลงใจ คาดเปิดลงทะเบียนต้น ม.ค.69

นายกฯ สั่งทบทวน หลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ หลังมี ปชช.ร้องเรียนมีข้อคลางแคลงใจ - คาดเปิดลงทะเบียนต้นเดือนมกราคม 69
เวลา 13.00 น. วันที่ 9 ธ.ค. 68 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการปะชุม ครม. ว่า ในเรื่องของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ซึ่งการลงทะเบียนและการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ คาดว่าจะมีขึ้นในต้นเดือนมกรามกราคม 2569 ที่จะถึงนี้ ทางนายกรัฐมนตรีมีห่วงใยในเรื่องของหลักเกณฑ์ เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมาก ว่าหลักเกณฑ์ที่ผ่านมามี 2 เกณฑ์ คือ เกณฑ์รายได้ กับทรัพย์สิน ในบางบุคคลที่เกณฑ์รายได้เข้าเกณฑ์ แต่มาทราบภายหลังว่ามีทรัพย์สินที่มีมูลค่ามาก จึงทำให้ในรอบที่ผ่านมาหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินให้กับสวัสดิการแห่งรัฐเป็นไปอย่างมีข้อคลางแคลงใจจากภาคประชาชน ทางนายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทบทวนหลักเกณฑ์เหล่านี้ให้ครบถ้วนในทุกมิติ เพื่อให้การสำรวจสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เป็นไปด้วยความเป็นธรรม