ทกม.เปิดตัวผู้สมัครใต้ ชู 4 ยุทธศาสตร์ ลั่นถึงเวลาเลือกพรรค “เปลี่ยนภาคใต้จริง” พัฒนาแซงมาเลย์-สิงคโปร์

“ดร.เอ้ ” เปิดตัวทีมผู้สมัครสส.ใต้ ‘ไทยก้าวใหม่’ ชูยุทธศาสตร์ด้ามขวานทอง 4 ข้อ รถไฟความเร็วสูง–อันดามันฮับ–ภูเก็ตอาเซียนฮับ–รับมือภัยพิบัติยั่งยืน ลั่นถึงเวลาคนใต้ต้องได้เลือกพรรคที่ “เปลี่ยนภาคใต้จริง” ไม่ต้องยากจน–ไม่จมน้ำ–พัฒนาเหนือมาเลเซีย–สิงคโปร์
วันนี้ (9 ธ.ค. 68) ที่อาคารไอ ทาวเวอร์ ชั้น 14 พรรคไทยก้าวใหม่ (ทกม.) นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หัวหน้าพรรค พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ประธานที่ปรึกษาพรรค แถลงเปิดตัวผู้ประสงค์ลงสมัครรับเลือกตั้ง สส. ภาคใต้ ภายใต้สโลแกน “มอบเสื้อ สวมหมวก พร้อมลุย” พร้อมเปิดยุทธศาสตร์ “ด้ามขวานทอง” เพื่อพัฒนาภาคใต้ในทุกมิติ
นายสุชัชวีร์กล่าวว่า พรรคไทยก้าวใหม่ตั้งใจเปลี่ยนแปลงประเทศด้วยนโยบายที่ทำได้จริง พร้อมตั้งคำถามต่อการบริหารประเทศในปัจจุบันว่า เมื่อผู้นำไม่ใช้ความรู้ ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและเศรษฐกิจอย่างประเมินค่าไม่ได้ โดยมี4 ยุทธศาสตร์ “ด้ามขวานทอง” พัฒนาภาคใต้ของพรรคไทยก้าวใหม่ คือ
1. เร่งรัดรถไฟความเร็วสูงสายใต้ – เชื่อมมาเลเซีย–สิงคโปร์
ถือเป็นนโยบายเรือธงของ ทกม. เพื่อทำให้ภาคใต้ทัดเทียมภูมิภาคอื่น และยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์อาเซียน เชื่อว่าจะเพิ่มรายได้และ GDP ของประเทศอย่างมหาศาล
2. สร้าง “รถไฟสายอันดามัน” ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ เชื่อม ชุมพร–ระนอง–พังงา–ภูเก็ต–กระบี่–ตรัง–สตูล และออกปาดังเบซาร์ พลิกโฉมเศรษฐกิจฝั่งอันดามัน แก้ความเหลื่อมล้ำ ยกระดับรายได้คนยากจน หากเป็นรัฐบาลพร้อมเดินหน้าเต็มที่
3. พลิกภูเก็ตสู่ “ASEAN Hub” สู้สิงคโปร์เต็มรูปแบบ
ชี้ภูเก็ตเป็นไข่มุกอันดามัน แต่ขาดการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและระบบการบริหารเมือง ทกม. เสนอพัฒนาให้ภูเก็ตเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ–ท่องเที่ยว–นวัตกรรมของภูมิภาค
และ4. นโยบาย “หัวใจ 4 ห้อง” แก้ภัยพิบัติภาคใต้แบบยั่งยืน
ตั้งศูนย์บัญชาการรับมือภัยพิบัติในพื้นที่ เชื่อมข้อมูลกับส่วนกลางแบบเรียลไทม์ ใช้เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม บริหารจัดการทั้งระยะสั้น กลาง ยาว เพื่อหยุดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก
“ผมทนไม่ได้ที่คนใต้วันนี้จมน้ำตา จากความผิดพลาดในการบริหารของผู้นำ ทั้งที่ข้อมูลมี แต่ไม่ใช้ความรู้ ชีวิตเขาไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิม หากยังเลือกแบบเดิม ผลลัพธ์ก็จะเหมือนเดิมเช่นกัน จึงถึงเวลาต้องเลือกพรรคที่ตั้งใจเปลี่ยนภาคใต้ให้ร่ำรวย มีโอกาส และปลอดภัย ไม่ต้องหนีน้ำท่วมทุกปี”
นายสวัชชวีร์กล่าวว่า พรรค จะมีการทยอยเปิดตัวผู้ประสงค์ลงสมัคร สส.เพิ่มอีกหรือไม่ ว่า มีอีกหลายท่านที่วันนี้ยังติดภารกิจช่วยพี่น้องประชาชนในการฟื้นฟูน้ําท่วมอยู่หลายคนรวมถึงทีมงานด้วย นี่เป็นเพียงชุดแรกแค่นั้นเอง เช่นเดียวกับนโยบายก็เป็นนโยบายชุดแรกเท่านั้น ยังมีอีกหลายนโยบายที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับคนภาคใต้ รวมถึงพี่น้อง 3 จังหวัดภาคใต้ด้วย
สําหรับนโยบายด้านความมั่นคงภาคใต้นั้น อันดับแรกความมั่นคงจะเกิดขึ้นได้ คือประชาชนร่ํารวยไม่ลําบาก หากประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ความมั่นคงเกิดขึ้นเอง เพราะไม่มีใครแยกแผ่นดินทอง เรื่องหัวใจสําคัญคือเรื่องปากท้อง ปัจจุบันที่รัฐแก้ปัญหาปากท้องไม่ได้ เพราะไม่มีอะไรใหม่เกิดขึ้นในภาคใต้เลย ทั้งที่ภาคใต้เป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ คนก็มีความรู้ รักการเรียนหนังสือ ย้ำว่า เรามีวิธีหาเงินโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาภาษีเลย จะได้เลิกทน เลิกโดน เลิกจนเสียที
เมื่อถามว่าก่อนหน้านี้ที่มีการเปิดตัวผู้ประสงค์ลงสมัคร สส. พร้อมนโยบายไปนั้น มีกระแสตอบรับดีมาก เพราะเขาไม่เคยเห็นพรรคที่มีนโยบายจับต้องได้ และเป็นนโยบายก้าวใหม่จริงๆ ขอย้ําว่า เราจะไม่เล่นการเมืองแบบเดิมๆ ไม่สุมไฟความขัดแย้งในแผ่นดินไทย ไม่ต้องต่อสู้กับคนอื่น พร้อมทํางานกับทุกพรรค และที่สําคัญเราต้องการนําเสนอนโยบายที่เปลี่ยนประเทศไทยจริงๆ นโยบายที่ก้าวกระโดดจริงๆ ไม่เช่นนั้นประเทศไทยจะกลับมาเป็นประเทศที่ยากจน ซึ่งตนและพรรคไทยก้าวใหม่ ยอมรับไม่ได้
เมื่อถามว่าหากยุบสภาก็พร้อมเลือกตั้งเลยใช่หรือไม่ นายสุชัชวีร์ มองว่า เรื่องนี้ไม่มีใครบอกได้ เราก็ไม่รู้ นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเป็นสิทธิ์ของท่าน ดังนั้น หากจะมีการยุบสภาเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอ
ทั้งนี้รายชื่อผู้ประสงค์ลงสมัคร สส. ภาคใต้ พรรคไทยก้าวใหม่ที่ทำการเปิดตัววันนี้จำนวน 15 คนประกอบด้วย
1. นายกิตติเดช วรรณบวร
2. ดร.สุมิตร สามห้วย
3. น.ส.อัจฉรา วงศ์สุทธิวัตร – จ.ตรัง
4. นายสุริยา แก้วเสน
5. รศ.ดร.สืบพงษ์ ธรรมชาติ – จ.นครศรีธรรมราช
6. นายโรสลี บือราเฮง – จ.นราธิวาส
7. นายบุญยงค์ ทองมุสิก – จ.พังงา
8. นายอธิคม ขุนแก้ว
9. นายศุภณัฐ สำอางค์
10. นายวิวัฒน์ หนูมาก – จ.พัทลุง
11. นายสมภพ สุภนรานนท์ – จ.ยะลา
12. นายธนาคม พจนาพิทักษ์ – จ.สตูล
13. นายเรืองเดช เติมทอง
14. นายณัฐพงษ์ สาโรจน์
15. ดร.มาโนช เพชรชู – จ.สุราษฎร์ธานี