"อนุทิน" สั่ง ปภ.ปรับปรุงระบบโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมใต้ หลังพบยังล่าช้า-ระบบติดขัด

นายกฯ สั่ง ปภ.ปรับปรุงระบบโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมใต้ หลังพบระบบล่าช้า ลงทะเบียนออนไลน์ยังติดขัด
เวลา 13.00 น. วันที่ 9 ธ.ค. 68 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีกรณีสถานการณ์น้ำท่วมในเป็นภาคใต้ ว่า นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการเรื่องการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ เนื่องจากทางนายกรัฐมนตรีได้รับทราบมาว่ามีประชาชนที่ลงทะเบียนระบบออนไลน์ ยังไม่ได้รับความสะดวกในการโอนเงิน เนื่องจากระบบมีการดำเนินการที่ล่าช้า ทางนายกรัฐมนตรีจึงได้กำชับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย (ปภ.) ให้เร่งแก้ไขปรับปรุงระบบ เร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนให้เร็วที่สุด