โฆษก พปชร.แจงภาพ "บิ๊กป้อม" ร่วมงานแต่งลูกสาว "ลี ยงพัด" เป็นภาพเก่าเกือบ 10 ปี ขณะไปประชุมแล้วได้รับเชิญตามธรรมเนียม

โฆษก พปชร.แจงภาพ "บิ๊กป้อม" ร่วมงานกัมพูชาเป็นภาพเก่าปี 59 หรือ 60 ขณะไปร่วมประชุมตามภารกิจ แล้วได้รับเชิญตามธรรมเนียม ไปงานแต่งลูกสาวของ "ลี ยงพัด" ที่เป็นผู้ประสานงาน "ฮุนเซน"
วันนี้ 9 ธ.ค. 68 พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย โฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ชี้แจงรายละเอียดเพื่อตอบคำถามสังคมกรณีมีการเผยแพร่ภาพถ่าย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค พปชร. พร้อมด้วย พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีต ผบ.ตร. ขณะเข้าร่วมงานมงคลสมรสที่ประเทศกัมพูชา
พล.ต.ท.ปิยะ ยืนยันว่า ภาพดังกล่าวเป็นภาพเก่าที่ถูกถ่ายขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2559 หรือ 2560 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผ่านไปแล้วเกือบสิบปี โดยในขณะนั้น คณะของ พล.อ.ประวิตร ได้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจในประเทศกัมพูชา เพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับประเทศ ระดับรัฐมนตรี และระดับภูมิภาคหลายครั้ง เนื่องจากความร่วมมือระหว่างสองประเทศมีความต่อเนื่องในช่วงเวลานั้น
โฆษกพรรคฯ ระบุว่า ในระหว่างการเดินทางดังกล่าว คณะได้รับเชิญให้ไปร่วมงานแต่งงานของบุตรสาว นายลียงพัด (หรือนายพัด สุภาภา) ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นนักธุรกิจและทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานคนสนิทของ นายฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ในขณะนั้น โดยเป็นการเข้าร่วมในฐานะ "แขกผู้ใหญ่จากต่างประเทศ" ที่ได้รับคำเชิญตามธรรมเนียมการปฏิบัติ
พร้อมกันนี้ พล.ต.ท.ปิยะ ชี้แจงชัดว่า พล.อ.ประวิตร ไม่ได้มีความรู้จักหรือสนิทสนมเป็นการส่วนตัว กับ นายลียงพัด แต่อย่างใด และบทบาทของนายลียงพัดก็เป็นเพียงผู้ประสานงานในการประชุมระหว่างประเทศเท่านั้น การนำภาพเก่าที่เกิดขึ้นตามบริบททางการทูตและการประสานงานในอดีตมาเชื่อมโยงหรือเผยแพร่ในปัจจุบันอาจทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
”นอกจากนี้ ในช่วง พ.ศ. 2564 ทางรัฐบาลพลังประชารัฐได้มีการจับกุมแก๊งคอลเซนเตอร์รายใหญ่ และ การจับกุมบัญชีม้า เพื่อเป็นการตัดช่องทางและเส้นทางการเงินประเทศ โดยได้ออกกฏหมายที่สำคัญ คือ พรก. มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 ทำให้เจ้าหน้าที่รัฐและผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือสามารถระงับหมายเลขที่ต้องสงสัยได้ และกำหนดให้ผู้ให้บริการต่างๆ มีส่วนร่วมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นมากขึ้น เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนให้มากที่สุด‘ พล.ต.ท.ปิยะฯ กล่าว