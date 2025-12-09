"ธรรมนัส" ขอโฟกัสแก้ปัญหาประเทศ วอนฝ่ายการเมืองอย่าซ้ำเติมคนทํางาน

"ธรรมนัส" ขอโฟกัสแก้ปัญหาบ้านเมือง ให้คนไทยรักกัน วอนฝ่ายการเมืองอย่าซ้ําเติมคนทํางาน
วันที่ 9 ธ.ค.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงสถานการณ์การเมืองในช่วงนี้ที่มีการปล่อยรูป เครือข่ายสแกมเมอร์กับแกนนํารัฐบาล และอดีตผู้นํารัฐบาล มีความกังวลอะไรหรือไม่ ว่า เรื่องนี้อย่าเพิ่งพูด เอาเรื่องบ้านเมืองไว้ก่อน เอาเรื่องที่ทําให้คนไทยรักกันดีกว่า
เมื่อถามว่า ขณะนี้ฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ ในสถานการณ์บ้านเมืองขณะนี้ควรต้องพักไว้ก่อนหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ไม่ทราบ และตนก็ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นแทนคนอื่นได้ แต่สําหรับตน ชั่วโมงนี้เป็นเรื่องของบ้านเมืองเป็นหลัก สถานการณ์ที่พวกเราก็รู้อยู่แล้ว ก็อย่าเอาอะไรมาซ้ําเติมคนทํางานในเวลานี้