“ปกรณ์วุฒิ” ห่วงประชาชนชายแดน หวังรัฐบาลรับมือมีประสิทธิภาพ "เท้ง" เตรียมแถลงรายละเอียด

“ปกรณ์วุฒิ” ห่วง ปชช.ชายแดน หวังรัฐบาลใช้แผนรับมือสถานการณ์ไทย–กัมพูชามีประสิทธิภาพ เผยหัวหน้าพรรคประชาชนเตรียมแถลงละเอียด
วันที่ 9 ธ.ค.นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมการพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีอนุญาตให้ทางกองทัพจัดการเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาได้เต็มที่ ว่า เบื้องต้นขอส่งความห่วงใยไปถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ชายแดนและยืนยันว่าทางนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ก็ต้องมีแผนที่พร้อมและมีประสิทธิภาพ คำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน และคำนึงถึงจุดสุดท้ายที่เราต้องการเพราะสงคราม สุดท้ายต้องจบด้วยการเจรจาอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม นายณัฐพงศ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน จะแถลงข่าวในรายละเอียดเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง