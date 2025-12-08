ชาวเน็ตอัพคลิปขออภัย “อดีตที่ปรึกษา รมว.กต.” ฐานกล่าวหาเป็นไส้ศึกทั้งตระกูล-เกี่ยวพันฮุนเซน ยอมรับข้อความที่โพสต์เป็นเท็จ รุนแรง และไม่ยุติธรรมต่อ “ชยิกา-ตระกูลชินวัตร”
นายนภดล สฤษดิศุข เผยแพร่คลิปวีดิโอผ่าน “เฟซบุ๊กนภดล สฤษดิศุข” เพื่อขออภัยนางสาวชยิกา วงศ์นภาจันทร์ อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กรณีกล่าวหานางสาวชยิกา เป็น "หลานสะใภ้ฮุนเซน" และเป็น "ไส้ศึกทั้งตระกูล” ว่า “ข้อความที่ข้าพเจ้า นำมาจากแหล่งข่าวอื่น มารีโพสต์ กล่าวหาว่า คุณชยิกา วงศ์นภาจันทร์ เป็น "หลานสะใภ้ฮุนเซน" และเป็น "ไส้ศึกทั้งตระกูล" ในช่วงเหตุการณ์สู้รบไทย-กัมพูชานั้น ข้าพเจ้าได้ทราบภายหลังว่าข้อความดังกล่าว "เป็นเท็จทั้งหมด" จึงได้ลบทันที
ขณะที่ ข้อเท็จจริงคือ ในช่วงสถานการณ์ความมั่นคงดังกล่าว คุณชยิกา ในฐานะที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ติดตามสถานการณ์ไทย-กัมพูชาอย่างใกล้ชิด พร้อมวิเคราะห์ เสนอข้อชี้แนะ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศในภาพรวม ตลอดจนให้คำปรึกษา และสนับสนุนการสื่อสารกับประชาคมระหว่างประเทศกว่า 90 ประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งสื่อไทย และต่างประเทศกว่า 100 ราย เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงว่า กัมพูชาเป็นฝ่ายรุกล้ำ และใช้กำลังต่อพลเรือนไทยก่อน ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ของชาติอย่างเต็มกำลัง
ดังนั้น ข้อความที่ข้าพเจ้าโพสต์ จึงเป็นเท็จ รุนแรง และไม่ยุติธรรมต่อคุณชยิกาและตระกูลชินวัตร เพราะคำว่า "ไส้ศึก" สื่อถึงการเป็น “คนขายชาติ” ซึ่งประชาชนทั่วไปอาจเข้าใจว่า เป็นการกระทำเข้าข่ายความผิดอาญาร้ายแรง มีอัตราโทษถึงขั้นประหารชีวิต ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของคุณชยิกา และตระกูลชินวัตร อีกทั้งยังสร้างความแตกแยกในสังคมในห้วงวิกฤติด้านความมั่นคงของประเทศ
แม้ข้าพเจ้าจะลบโพสต์ดังกล่าวไปแล้ว แต่ข้อความได้ถูกเผยแพร่ไปในวงกว้าง สร้างผลกระทบที่ไม่อาจย้อนคืน และถูกบุคคลผู้ไม่หวังดี นำไปขยายผลสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในสังคม
ข้าพเจ้ายอมรับว่า การกระทำของข้าพเจ้าเกิดจากความพลาดพลั้ง ขาดการตรวจสอบข้อเท็จจริง และหลงเชื่อข่าวลวง ที่ผู้อื่นสร้างขึ้นเพื่อโจมตีอีกฝ่าย จนทำให้เกิดความเสียหายทั้งต่อบุคคลและต่อประเทศชาติ
ข้าพเจ้ารู้สึกสำนึกผิด ที่ทำให้คุณชยิกาและวงศ์ตระกูลต้องเสียหาย จึงใคร่ขออภัยต่อคุณชยิกาทางสาธารณะ มา ณ ที่นี้
สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขออำนวยพรให้คุณชยิกา วงศ์นภาจันทร์ และครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป ลงชื่อ นายนภดล สฤษดิศุข”
ขณะที่ นางสาวชยิกา ตอบคำถามนักข่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า จากกรณีที่ตน ได้มีการฟ้องร้องคดีหมิ่นประมาท โดยเหตุเกิดจากที่ชาวเน็ตกล่าวหาดิฉัน และครอบครัวชินวัตร ว่า เป็นไส้ศึกเขมรและมีส่วนเกี่ยวข้องกับฮุนเซนนั้น ในวันนี้ (8 ธ.ค.) ศาลอาญากรุงเทพฯ ใต้ชั้นต้น ได้พิพากษาจำคุกจำเลย 2 ปี ปรับ 50,000 บาท แต่เนื่องจากจำเลยให้การเป็นประโยชน์ พร้อมแถลงขอโทษในที่สาธารณะ ศาลฯ จึงพิจารณาลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงให้จำคุก 1 ปี ปรับ 25,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษ 2 ปี ดังนั้น วันนี้ (8 ธ.ค.) จึงเป็นวันที่ความจริงได้ถูกพิสูจน์แล้วว่า การบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อกล่าวหาให้ร้ายใครคนใดคนหนึ่ง หรือครอบครัวหนึ่ง ไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้วงเวลาที่คนไทยทุกคนในประเทศควรเปิดใจ ลดอคติ และช่วยกันคนละไม้ละมือ เพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน