อธิบดีปกครองสั่งจังหวัด-ท้องถิ่น-อส.-ชรบ.จัดเวรยามดูแลประชาชนอพยพเข้าศูนย์พักพิง เฝ้าระวังคนแปลกหน้า

อธิบดีกรมการปกครองสั่งจังหวัด-ท้องถิ่น-อส.-ชรบ.จัดเวรยามดูแลประชาชนอพยพเข้าศูนย์พักพิง ภายใต้แผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง พร้อมเฝ้าระวังคนแปลกหน้า หลังเกิดเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา
จากสถานการณ์ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2568 ได้เกิดเหตุปะทะกันระหว่างกองกำลังทหารไทยและกัมพูชา บริเวณภูผาเหล็กพระลานหิน 8 ก้อนอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษและในวันที่ 8 ธันวาคม 2568 สถานการณ์ได้ขยายวงกว้างและมีเหตุไม่สงบเกิดขึ้นเป็นระยะทำให้เกิดสภาวะความตึงเครียดบริเวณชายแดน ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของประชาชนในหลายพื้นที่ จึงจำเป็นต้องอพยพประชาชนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวและพื้นที่ปลอดภัยที่ทางราชการกำหนดไว้
ด้านนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง ได้สั่งการด่วน ขอให้จังหวัดและอำเภอดำเนินการดังนี้
1.เพิ่มความเข้มแข็งในการรักษาความปลอดภัยของประชาชนขอให้นายอำเภอมอบหมายให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ให้จัดเวรยามตรวจตราในหมู่บ้านดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยให้การปฏิบัติเป็นไปตามแผนรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังและแผนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2.ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่ราชการ และพื้นที่สำคัญต่างๆอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันเหตุไม่สงบและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย
3.ให้ทุกอำเภอในพื้นที่ธำรงรักษาระบบสื่อสารของฝ่ายปกครองทั้งหอกระจายข่าววิทยุสื่อสารและสัญญาณเตือนภัยให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
4.ให้ทุกอำเภอติดตามสอดส่องเฝ้าระวังพฤติกรรม คนแปลกหน้าและบุคคลต้องสงสัยที่จะเข้ามาก่อเหตุและก่อความวุ่นวายปั่นป่วนรวมถึงก่อวินาศภัยต่างๆอีกด้วย