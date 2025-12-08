"สุรเดช" แนะรัฐใช้ยาแรงตัดสัมพันธ์เขมรถาวรเป็นของขวัญปีใหม่คนไทย จี้แจ้งUN-3 ชาติสังเกตการณ์ให้รู้เล่ห์

รองหน.พปชร. แนะ รัฐบาลใช้ยาแรง ตัดความสัมพันธ์เขมรถาวร เป็นของขวัญปีใหม่ให้คนไทย จี้'บัวแก้ว'เร่งแจ้ง UN และ 3 ประเทศสังเกตการณ์ 'สหรัฐ- จีน-มาเลเซีย'ให้รู้เล่ห์เขมร
วันนี้ (8ธ.ค.) นายสุรเดช ยะสวัสดิ์ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงเหตุปะทะกันอีกครั้งที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาว่า ส่วนตัวคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำซากมานานแล้ว ซึ่งตนเคยบอกแล้วว่า เราควรจะต้อง Take Action ให้รุนแรงเลย คือตัดความสัมพันธ์เลย ซึ่งการปะทะครั้งนี้คงไม่จบง่ายๆ โดยเฉพาะการที่เรา ไปทิ้งระเบิดที่คาสิโน เนื่องจากคาสิโนถือเป็นแหล่งที่คอย support ฮุนเซน และเป็นจุดที่ทำให้เกิดสแกมเมอร์หรือการพนันต่างๆ ที่ผ่านมาแม้ว่าเราจะมีมาตรการเด็ดขาด ทั้งตัดเน็ต ตัดไฟ หรือปิดด่าน แต่อย่าลืมว่าสถานทูตกัมพูชาในประเทศไทยยังคงมีอยู่ แม้ว่าทูตกัมพูชา จะกลับไปแล้วแต่คนทำงานที่สถานทูตของเขายังอยู่ ซึ่งความจริงเราควรจะตัดเลย คือ ปิดสถานทูตกัมพูชาประจำประเทศไทยอย่างถาวรไปเลย ส่วนสถานทูตไทยในกัมพูชาเราก็เอาคนของเรากลับมาให้หมด ตัดความสัมพันธ์ไปเลย และความสัมพันธ์ทางการทูตต่างๆ ยกเลิกทั้งหมด รวมถึงเวทีทวิภาคีต่างๆไม่ว่าจะเป็น JBC GBC RBC หรือ MOU ต่างๆ ยกเลิกไปให้หมด ถ้ากัมพูชารังแกเราเมื่อไหร่ เราก็ตอบโต้ทันที
นายสุรเดช กล่าวว่า ตนอยากให้รัฐบาลมอบอำนาจการตัดสินใจเรื่องนี้ให้กับทางผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ที่กำกับดูแล กองทัพทั้งหมด ทั้งกองทัพบก กองทัพอากาศ กองทัพเรือ อยากให้รัฐบาลมอบอำนาจ ให้สิทธิในการตัดสินใจทั้งหมดกับกองทัพเลย วัดกันไปเลย แล้วดูซิว่านายฮุนเซน จะว่าอย่างไร หรือจะมีท่าทีอย่างไรถ้าเรา Take Action แบบนี้ ที่ ผ่านมาเรายอมมาตลอด ซึ่งไม่ ไหวแล้ว ทหารของเราขาขาดไปกี่คนแล้ว บาดเจ็บล้มตายกันไปเท่าไหร่ มันไม่ไหวแล้วเราจะต้องรอให้มีคนบาดเจ็บล้มตายไปอีกมากแค่ไหน
นายสุรเดช กล่าวว่า ตนในฐานะที่เป็นรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ คิดว่าทุกคนในพรรคก็คิดเหมือนกับตนเช่นกัน เราตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาเพื่อเป็นผู้แทนของประชาชน จึงขอวิงวอนทุกพรรคการเมือง ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาล สามัคคีและมาร่วมมือกันรักษาอธิปไตยของประเทศ ไม่ให้ต้องสูญเสียผืนแผ่นดินไทยไปแม้แต่ตารางนิ้วเดียว เราจะไม่ยอมให้กัมพูชามาหยาม หรือตบหน้าเราอีกแล้ว เราต้องตอบโต้ และตัดความสัมพันธ์อย่างถาวร ไม่ต้องไปค้าขายกับกัมพูชาแล้วเพราะเขาไม่มีความจริงใจกับเรา
อย่างไรก็ตามอยากขอให้ทาง กระทรวงต่างประเทศ Action เดี๋ยวนี้เลยโดยการแจ้งให้ทางสหประชาชาติ รู้เลยว่าเราทนไม่ได้อีกต่อไปแล้ว เราจะไม่สนใจอะไรอีกแล้ว ถ้ากัมพูชารุกล้ำมาเมื่อไหร่ เราก็จะตอบโต้ทันที ซึ่งเราถือว่าเราแจ้งเพื่อทราบแล้ว รวมถึงแจ้งไปทางอเมริกา มาเลเซียและจีน ซึ่งประเทศเหล่านี้เป็นประเทศที่เข้ามาสังเกตการณ์ ในเวทีที่มีการหารือกันระหว่าง ไทย-กัมพูชา โดยเฉพาะมาเลเซีย ซึ่งเป็นประธานอาเซียนและประสาน 2 ประเทศ ให้เขาได้เห็นสิ่งที่กัมพูชาทำกับไทย ซึ่งประเทศอื่นไม่ได้เดือดร้อนเหมือนกับประเทศไทย เพราะประเทศเหล่านี้เพียงแค่นั่งดูไม่ได้มารบ ด้วย เราไม่ฟังใครแล้ว ส่วนประธานาธิบดีทรัมป์ ซึ่งเราทราบกันดีว่าสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่ มีอารยธรรมค่อนข้างสูง เป็นระบอบประชาธิปไตยและมาจากการเลือกตั้ง ก็ต้องเห็นอยู่แล้วว่าไทยถูกรังแก แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ จะไปอยู่ข้างฝ่ายเกเรได้อย่างไร ถ้าสหรัฐอเมริกาโดนบ้างจะรู้สึกอย่างไร เพราะฉะนั้นเรายอมไม่ได้อีกแล้ว จึงขอฝากไปยังนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ผู้นำรัฐบาล ต้องแสดงความเด็ดขาด ด้วยการตัดความสัมพันธ์อย่างถาวรไปเลย ไม่ต้องไปคุย หรือค้าขายกับกัมพูชาอีกแล้ว รัฐบาลต้องทำตามคำเรียกร้องของประชาชน และต้องทำให้ได้ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทย และต้องให้จบภายในเดือนธันวาคมนี้ให้ได้ ใช้ยาแรงกับกัมพูชาไปเลย