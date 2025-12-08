อคส.พร้อมช่วยแทรกแซงราคาข้าวเปลือก-ข้าวโพดอีก1แสนตันตามนโยบายรัฐบาล ล่าสุดคว้ารางวัลหน่วยงานภาครัฐที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.68 นายธิรินทร์ ณ ถลาง ผู้อำนวยการ องค์การคลังสินค้า (อคส.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 18 พ.ย.ที่ผ่านมา ได้พิจารณาและเห็นชอบกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เพื่อบริหารจัดการราคาข้าวเปลือกให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยเห็นชอบในหลักการมาตรการดูดซับผลผลิตข้าวส่วนเกิน ปีการผลิต 2568/2569 เป้าหมาย 3 ล้านตันข้าวเปลือก วงเงินจ่ายขาด 1,680 ล้านบาท
โดยเบิกจ่ายจากงบกลาง รายการสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น หรือแหล่งเงินอื่นตามที่สำนักงบประมาณพิจารณา โดย องค์การคลังสินค้า(อคส.) เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ให้รับข้อสังเกตสำนักงบประมาณในการจัดทำข้อมูลที่มาของปริมาณเป้าหมายให้ชัดเจน และพิจารณาให้สอดคลองกับปริมาณอุปสงค์และอุปทานทั้งระบบ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และมอบหมายกรมการค้าภายในนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามระเบียบ
นอกจากนี้ เมื่อเดือนต.ค.ที่ผ่านมา อคส.ได้เข้าไปรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่เป้าหมาย 7 ตำบล ของจ.เชียงใหม่ ช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากจากเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในราคานำตลาด จำนวน 10,000 ตัน เพื่อดึงอุปทานออกจากพื้นที่ และเชื่อมโยงผลผลิตไปยังผู้ประกอบการนอกพื้นที่ ตลอดจนไปสู่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านราคา และทำให้ราคาผลผลิตในพื้นที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยมีกำหนดระยะเวลารวบรวมรับซื้อ ภายในวันที่ 31 ม.ค.69 ขณะเดียวกัน อคส. ยังเตรียมเข้าไปรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จากพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ในราคานำตลาด จำนวน 100,000 ตัน อีกด้วย
นายธิรินทร์เปิดเผยด้วยว่า เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.ที่ผ่านมา อคส.ได้รับรางวัลหน่วยงานภาครัฐที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 68 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 68 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของอคส. ในการส่งเสริมโอกาสทางอาชีพแก่คนพิการอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการมีงานทำ การสร้างรายได้ และการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเท่าเทียมและยั่งยืน