"อนุทิน" video conference เกาะติดร่วมกับผู้ว่าฯชายแดน 7 จว. กำชับดูแลปชช.ให้ดีที่สุด

นายกฯ ประชุมติดตามสถานการณ์ชายแดนผ่าน video conference ร่วมกับผู้ว่าราชการชายแดน 7 จังหวัด กำชับดูแล ปชช. ให้ดีที่สุด
วันนี้ (8 ธันวาคม 2568) เวลา 12.00 น. ณ ห้อง Pmoc ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ่า ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมผ่าน video conference ร่วมกับผู้ว่าราชการชายแดน 7 จังหวัด
นายกรัฐมนตรีสั่งการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน อพยพประชาชนไปในที่ปลอดภัย กำชับดูแลประชาชนในศูนย์อพยพให้ดีที่สุด กำชับเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณในการดูแลพี่น้องประชาชนห้ามขาดแคลนอาหาร ยา และสิ่งของจำเป็น
พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ทุกหน่วยช่วยกันดูแลพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง ร่วมกันกับ ชรบ. อส. เพื่อให้แนวหน้าได้ทำงานโดยไม่ต้องห่วงข้างหลัง ทั้งนี้ นายกยังสั่งการให้เตรียมความพร้อมเรื่อง โรงพยาบาลดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบ เตรียมเลือดให้พร้อม และให้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูพี่น้อง ปชช. ในศูนย์อพยพ