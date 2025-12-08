รทสช.จี้รัฐฟื้นหาดใหญ่ทั้งระบบ—อัดแพ็กเกจพยุงผู้ประกอบการ ดึงศก.เมืองใหญ่ใต้กลับมาหมุนอีกครั้ง

รองโฆษกรทสช. เสนอรัฐเร่งฟื้นหาดใหญ่ทั้งระบบ—อัดแพ็กเกจพยุงผู้ประกอบการ ดึงเศรษฐกิจเมืองใหญ่ภาคใต้กลับมาหมุนอีกครั้ง ชี้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจใต้ไม่ควรให้หยุดนิ่งถึง 2 สัปดาห์
วันนี้ (8ธ.ค.) นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติ เปิดเผยว่า แม้สถานการณ์น้ำท่วมในหาดใหญ่จะเริ่มคลี่คลายแล้ว แต่ภาพรวมเศรษฐกิจหาดใหญ่ยัง “นิ่งสนิท” เพราะแม้น้ำจะลด แต่ย่านสาย1 สาย2 สาย3 และเขตตลาดกิมหยง ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจยังเปิดกิจการไม่ได้เต็มรูปแบบต่อเนื่องกว่า 2 สัปดาห์ ส่งผลให้การค้า การจ้างงาน และสภาพคล่องของเมืองใหญ่ที่สุดในภาคใต้หยุดชะงักเหมือนถูกปิดสวิตช์
ศศิกานต์ระบุว่า ขณะนี้ ผู้ประกอบการในหาดใหญ่ จำนวนมากอยู่ในภาวะกดดันขั้นสุด หลังประเมินความเสียหายจริงแล้วพบว่าสินทรัพย์ที่สูญเสียมีมูลค่าสูงมาก แต่บางแห่งบริษัทประกันคุ้มครองเพียง 10% เท่านั้น ขณะที่ภาครัฐยังไม่มีมาตรการเฉพาะหน้าออกมา ทำให้หลายรายเริ่มพิจารณาปิดกิจการถาวร เพราะหนี้เก่าก็ยังมี และวงเงินซอฟต์โลน 1 ล้านบาทที่รัฐเสนอไม่ครอบคลุมความเสียหายหลักหลายสิบล้านบาทของธุรกิจรขนาดกลาง และขนาดใหญ่
สิ่งที่ภาคธุรกิจต้องการไม่ใช่การชดเชยเพียงอย่างเดียว แต่เป็นมาตรการที่ทำให้ “กลับมาทำงานได้ทันที” เพราะกิจการเหล่านี้ดูแลพนักงานจำนวนมาก และเป็นฟันเฟืองหลักของเศรษฐกิจในพื้นที่ หากปล่อยให้สถานการณ์ยืดเยื้อ ความเสี่ยงที่ธุรกิจล้มแบบโดมิโนจะสูงขึ้นทุกวัน
ทั้งนี้ การกระตุ้นเศรษฐกิจจะต้องทำทันทีเพื่อสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ เพราะผู้ประกอบการจำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน ยานพาหนะ และเฟอร์นิเจอร์จำนวนมากเพื่อเริ่มกิจการใหม่ ซึ่งจะส่งผลต่อซัพพลายเชนทั้งระบบ ต่างจากมาตรการที่ประกาศช้าและไม่ตรงจุดซึ่งทำให้พื้นที่ยังไม่ขยับ
“หาดใหญ่คือ’ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้‘ที่ไม่ควรถูกปล่อยให้หยุดนิ่งถึง 2 สัปดาห์เช่นนี้ จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลออกมาตรการฟื้นฟูที่ใช้งานได้จริง ทั้งด้านสภาพคล่อง การลดภาระหนี้ และมาตรการเสริมสำหรับกิจการรายใหญ่ที่ได้รับผลกระทบหนัก” ศศิกานต์กล่าว