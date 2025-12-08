ชาวบ้านตำบลวัดสุวรรณ จ.ชลบุรี ค้าน ก่อสร้างโรงงานยางมะตอยในพื้นที่ชุมชนเกษตรกรรม กระทบแหล่งน้ำ พันธุ์พืช มลพิษ เป็นภัยต่อวิถีชีวิต

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2568 ณ บริเวณหน้า โรงเรียนวัดสุวรรณรัญญิกาวาส ต.วัดสุวรรณฯ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ชาวบ้านตำบลวัดสุวรรณฯ ในนามกลุ่มรักษ์ตำบลวัดสุวรรณ ได้รวมตัวกันจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ “ กิจกรรม 3 ป.” (ปกป้องสุขภาพ – ปกป้องทรัพยากร – ปกป้องสิทธิของชุมชน) เพื่อแสดงจุดยืน คัดค้านโครงการโรงงานผลิตยางมะตอยที่เตรียมเข้ามาตั้งในพื้นที่เกษตรกรรมดั้งเดิมของชุมชน หลังจากที่การจัดประชาพิจารณ์สองครั้งที่ผ่านมาเต็มไปด้วยข้อสงสัยเรื่องความโปร่งใสและความชอบด้วยกฎหมาย จนชาวบ้านต้องรวบรวมรายชื่อคัดค้านกว่า 290 รายชื่อ และยื่นหนังสือต่อหลายหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ทบทวนกระบวนการทั้งหมดอีกครั้ง พร้อมเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วน มาร่วมยืนเคียงข้างชาวบ้านในการส่งเสียงถึงรัฐให้รับฟังความห่วงกังวลของประชาชนอย่างจริงจัง
โดยในกิจกรรม ชาวบ้านได้นำพืชผักอินทรีย์ของเกษตรกรในพื้นที่เดินขบวนคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงงานยางมะตอย มีกิจกรรมเปิดป้ายคัดค้านโรงงานยางมะตอยกลางชุมชนที่จัดทำขึ้นโดยการลงขัน ร่วมแรง ร่วมใจจากชาวบ้านในตำบลฯ กิจกรรมจบด้วยตัวแทนชาวบ้านได้อ่านจดหมายเปิดผนึกถึงหน่วยงานรัฐท้องถิ่นแสดงจุดยืนคัดค้านโรงงานยางมะตอย ไม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่
ทั้งนี้ ตัวแทนชุมชนสะท้อนความกังวลอย่างชัดเจนต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งเรื่องสุขภาพ รวมทั้งต่อแหล่งน้ำและผลผลิตผักปลอดสารพิษที่เป็นอาชีพหลักของคนในพื้นที่ ซึ่งอาจปนเปื้อนและกระทบความเชื่อมั่นของผู้บริโภคหากมีมลพิษจากโรงงานยางมะตอย
ดวงพร จันทร์โพธิ์ ชาวบ้านและเกษตรกรในตำบลวัดสุวรรณ กล่าวว่า พวกเรากังวลใจเรื่องน้ำ เนื่องจากแหล่งที่ตั้งของโครงการอยู่เหนือแหล่งน้ำ ที่เป็นแหล่งอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม ถ้าโรงงานเขามาสร้างจริงๆ และถ้ามีสารเคมีรั่วไหล การเกษตรคงได้รับผลกระทบ
ปวริศ เผือกโสภา ชาวบ้าน ตำบลวัดสุวรรณ ตั้งคำถามว่า เหตุใดโรงงานอุตสาหกรรมที่อาจก่อให้เกิดมลพิษในระยะยาวจึงถูกผลักให้มาตั้งอยู่ในเขตชุมชนชนบท แทนที่จะอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่เหมาะสมกว่า เหตุใดผู้มีอำนาจของประเทศและหน่วยงานของรัฐ จึงจะยอมให้โรงงานยางมะตอยที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาว มาตั้งในพื้นที่เกษตรกรรม และในชุมชนของชาวบ้าน ทำไมไม่ไปอยู่ในพื้นที่ นิคมอุตสาหกรรมที่เหมาะสมกว่านี้ พวกเรารู้สึกว่าเรากำลังถูกละเมิดสิทธิชุมชน และสิทธิมนุษชนจากรัฐ เราขอเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐ รับฟังเสียงของชาวบ้านบ้าง
ชวินโรจน์ ธีรพัชรพร ตัวแทนคณะทำงานกลุ่มรักษ์ฯ แสดงข้อกังวลว่า กลุ่มรักษ์ฯ ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร ๆ ได้มีมติเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ขอให้หน่วยงานรัฐท้องถิ่น ทบทวนการจัดประชุมประชาพิจารณ์ใหม่ เนื่องจากมีข้อสงสัย เรื่อง ความชอบด้วยกฎหมายของการจัดประชุมประชาพิจารณ์ทั้งสองครั้งที่ผ่านมา ผ่านมาแล้ว 1 เดือน หน่วยงานรัฐท้องถิ่น ยังไม่ได้แสดงท่าทีว่า จะจัดให้มีการประชุมประชาพิจารณ์ใหม่ อีกครั้งหรือไม่ เมื่อใด ในวันที่ 8 ธันวาคม ทางกลุ่มรักษ์ฯ ได้มีหนังสือสอบถามไปที่หน่วยงานรัฐท้องถิ่นว่า ได้ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโรงงานยางมะตอยแล้วหรือไม่ และในหนังสือได้แสดงจุดยืนคัดค้านโครงการโรงงานยางมะตอย และเหตุผลอย่างชัดเจนด้วย