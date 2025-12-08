กมธ.นิรโทษ วุฒิสภา” จ่อชงแนวทางใหม่แทนการลงโทษเด็กต่ำกว่า 18 ปี เปิดทางใช้มาตรการอบรม “สว.สวัสดิ์” ย้ำ ต้องคิด-ทำอย่างรอบคอบ ครอบคลุมทุกกลุ่ม ทุกสีเสื้อ
พล.อ.สวัสดิ์ ทัศนา สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สร้างเสริมสังคมสันติสุข ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการพิจารณา โดยระบุว่าขณะนี้การเดินหน้าในชั้นกมธ.มีความคืบหน้าไปมากแล้ว โดยได้เชิญทั้งผู้เสียหายและผู้ที่เกี่ยวข้องจากการชุมนุมในหลายเหตุการณ์มาให้ข้อมูล เพื่อให้การพิจารณาครอบคลุมที่สุด เนื่องจากร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้มีความสำคัญและรวมหลายเหตุการณ์ไว้ ไม่เหมือนร่างนิรโทษกรรมที่ผ่านมา ซึ่งต่างฝ่ายต่างมีประโยชน์ที่ต้องได้รับการคุ้มครอง
พล.อ.สวัสดิ์ กล่าวว่า หากร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้สำเร็จ จะช่วยให้สังคมกลับคืนสู่ความสันติสุข ลดความรู้สึกค้างคาใจของทุกฝ่าย แต่คณะกรรมาธิการต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบอย่างยิ่ง เพื่อไม่ให้เกิดบรรทัดฐานผิด ๆ ที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจว่า หากกระทำผิดในอนาคตก็จะมีการนิรโทษกรรมตามมา ซึ่งจะกระทบต่อสิ่งที่รัฐหรือประชาชนสูญเสียและยังไม่ถูกดูแลอย่างเหมาะสม
เมื่อถูกถามถึงเนื้อหาที่สภาผู้แทนราษฎรเสนอ โดยเฉพาะประเด็นการนิรโทษกรรมผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี พล.อ.สวัสดิ์ ระบุว่าเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นต้องพิจารณา เพราะเยาวชนอาจกระทำผิดจากความพลั้งเผลอหรือขาดวุฒิภาวะ โดยกมธ.จะต้องหารือร่วมกันว่าแทนที่จะใช้โทษทางกฎหมายตามเดิม จะมีมาตรการอื่น เช่น การอบรมหรือแนวทางฟื้นฟูรูปแบบใดที่เหมาะสมกว่า ซึ่งยังเป็นเพียงแนวคิดเบื้องต้นและต้องพิจารณารายละเอียดเป็นรายกรณี
ส่วนประเด็นการแก้ไขเนื้อหาในร่าง พ.ร.บ.จะทำให้ต้องตั้งกรรมาธิการร่วมหรือไม่นั้น พล.อ.สวัสดิ์ กล่าวว่า เวลานี้อยู่ในขั้นพิจารณารอบด้าน และการประชุมครั้งถัดไปจะเชิญผู้แปรญัตติมาชี้แจงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมองว่าการพิจารณารายมาตราจะไม่ใช้เวลานาน เนื่องจากมีเพียง 13 มาตรา จึงสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วน