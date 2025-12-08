xs
“จุลพันธ์” แสดงความเสียใจครอบครัวทหารที่เสียชีวิต ห่วงความปลอดภัยประชาชน จี้รัฐบาลดูแลในพื้นที่-เร่งแจงนานาชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



‘จุลพันธ์’ แสดงความเสียใจครอบครัวทหารที่เสียชีวิตเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา ห่วงความปลอดภัยประชาชนจี้ รัฐบาล ดูแลในพื้นที่-เร่งสื่อสารกับนานาชาติปมข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความระบุว่าจากสถานการณ์ชายแดน ตนขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของทหารผู้เสียชีวิต และตนรู้สึกเป็นห่วงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่ง

ตนขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดูแลความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่ และเร่งสื่อสารกับนานาชาติถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และความชอบธรรมในการปกป้องอธิปไตยไทย

ตนจะติดตามการประชุมสภาความมั่นคง เช้านี้อย่างใกล้ชิด ขอส่งกำลังใจให้ทหารไทยและพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนด้วย

