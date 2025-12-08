“บิ๊กป้อม” ห่วงใยเหตุสู้รบชายแดนไทย-กัมพูชา มอบ “ตรีนุช” พร้อมทีมงาน พปชร.เร่งประสานหน่วยราชการช่วยเหลือประชาชน

“บิ๊กป้อม” ห่วงใย เหตุสู้รบชายแดนไทย-กัมพูชา มอบ “ตรีนุช” และ “ทีมงานพลังประชารัฐ” เร่งประสานหน่วยงานราชการช่วยเหลือประชาชนเต็มที่
เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2568 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ห่วงใย สถานการณ์สู้รบ บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา พร้อมให้ทีมงานพรรค และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมสนับสนุนให้การดูแลประชาชน หลังเกิดเหตุปะทะระหว่างกำลังทหารสองฝ่าย ส่งผลให้ฝ่ายไทยมีทหารเสียชีวิต 1 นาย และบาดเจ็บ 2 นาย สถานการณ์ยังคงตึงเครียดในหลายพื้นที่
พล.อ.ประวิตร ได้แสดงความห่วงใยต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมมอบหมายให้ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประสานทุกฝ่ายในภาครัฐเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ที่ต้องอพยพเป็นไปอย่างรวดเร็วและครบถ้วน
ประชาชนในพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือประสานผ่านพรรคพลังประชารัฐ เพื่อให้ส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันที
ขณะเดียวกัน กระทรวงแรงงานระบุว่า ได้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชามาตั้งแต่เหตุปะทะครั้งก่อน โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงเป็นประธาน จึงมีความพร้อมในการประสานงานและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ล่าสุดอย่างต่อเนื่อง.